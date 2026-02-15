Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el hijo de María Elena Saldaña, mejor conocida como La Güereja, desde hace unos meses por un detalle que llamó la atención de los usuarios.

Todo comenzó cuando usuarios notaron un sorprendente parecido físico entre el joven y el conductor Adal Ramones, lo que desató rumores y especulaciones. Sin embargo, detrás de la polémica existe una historia clara sobre la vida personal de la actriz y comediante, quien siempre ha sido reservada respecto a su familia.

¿Quién es La Güereja?

María Elena Saldaña es una actriz y comediante mexicana que alcanzó gran popularidad en la década de los noventa gracias a su personaje de La Güereja, con el que interpreta a una niña graciosa y picarona. Debido a su estilo único y carisma, protagonizó programas como La Güereja y algo más y La Güereja y el Papiringo, convirtiéndose en un ícono de la televisión mexicana.

Su capacidad para interpretar a esta pequeña traviesa y curiosa le permitió conectar con el público de todas las edades, con lo que se forjó una carrera marcada por la comedia y la sátira. Aunque con el paso del tiempo se ha mantenido más discreta en los medios, sigue siendo recordada como una de las figuras más entrañables de la televisión nacional.

Actualmente La Güereja participa en la segunda temporada de Oríllese a la orilla de VIX y, en teatro, en el Tenorio Cómico.

¿Quién es el papá del hijo de La Güereja?

Vamos por partes. El hijo de María Elena Saldaña, conocida como La Güereja, se llama Felipe Saldaña. El joven nació en 1999 y es fruto del matrimonio de la actriz con Ismael Morfín, quien fuera histrión de teatro.

Su otra hija es María Belén. De acuerdo con la famosa comediante, el padre de sus hijos ha estado ausente de la vida de sus hijos durante más de 18 años, desde su separación.

Aunque las fotografías del joven han generado comentarios por su parecido con Adal Ramones, lo cierto es que se trata únicamente de especulaciones de los usuarios en redes sociales.

El hijo de La Güereja ha preferido mantenerse alejado de la farándula, compartiendo aspectos de su vida únicamente a través de sus redes sociales. Sólo en 2021 fue noticia por un accidente automovilístico que sufrió en Morelos.

Ahora ya sabes quién es el papá de Felipe Saldaña, todo lo que esté relacionado con Adal Ramones son rumores.