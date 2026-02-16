La historia de John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette se ha vuelto tendencia tras el estreno de Love Story, la nueva serie de Ryan Murphy en la que conocemos más del trágico romance de la pareja, que ha desatado nostalgia en el público y un interés por la historia real de una de las parejas más brillantes de los 90’s en Estados Unidos.

“Explora la química innegable, el noviazgo vertiginoso y el matrimonio de alto perfil de una de las parejas más emblemáticas del siglo XX, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”, se lee en la sinopsis de la miniserie.

¿Cómo murieron John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette?

Fue la tarde del 16 de julio de 1999 que el hijo de Jacqueline Kennedy murió junto a su esposa cuando el avión ligero en el que volaba se estrelló contra el océano Atlántico frente a Martha’s Vineyard, Massachusetts.

La pareja viajaba junto a Luren Bessette, hermana de Carolyn. El avión ligero Piper Saratoga había despegado del aeropuerto del condado de Essex, Nueva Jersey, y su ruta prevista era a lo largo de la costa de Connecticut y cruzaba por Rhode Island Sound hasta el aeropuerto de Martha’s Vineyard.

De acuerdo con la investigación oficial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Kennedy fue víctima de desorientación espacial mientas descendía sobre el agua por la noche, y en consecuencia, perdió el control del avión.

Al parecer, el famoso no estaba calificado para volar con instrumentos, pues solo estaba certificado para volar bajo reglas de vuelo visual. Kennedy había comprado el avión tres meses antes del accidente. Cabe mencionar que aunque el clima y las condiciones de luz no eran las ideales, legalmente el vuelo seguía dentro de lo permitido.

Fue hasta el 19 de julio que la embarcación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) Rude localizó finalmente los fragmentos del avión de Kennedy utilizando un sonar de barrido lateral.

La tarde del 21 de julio, los buzos recuperaron los cuerpos de Kennedy y las hermanas Bessette. Los buzos encontraron a las hermanas Bessette cerca del fuselaje, mientras que Kennedy se encontraba atrapado en su asiento