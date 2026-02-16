Así fue la boda de John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette

Love Story es la nueva serie de Ryan Murphy sobre el trágico romance entre John F. Kennedy Jr.yCarolyn Bessette, una historia que al ser retratada para la pantalla chica, ha desatado nostalgia en el público y un interés por la historia real de una de las parejas más brillantes de los 90’s en Estados Unidos.

“Explora la química innegable, el noviazgo vertiginoso y el matrimonio de alto perfil de una de las parejas más emblemáticas del siglo XX, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”, se lee en la sinopsis de la miniserie.

La serie de Disney+ que revive el trágico romance de John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette ı Foto: Especial

¿Cómo fue la boda de John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette?

La pareja se casó hace ya 29 años, el 21 de septiembre de 1996, durante una ceremonia privada en la Primera Iglesia Bautista Africana en la isla Cumberland en Georgia. La boda fue pequeña para tratarse de celebridades, ya que fue atendida tan solo por 40 de sus amigos y familiares más cercanos.

El reverendo Charles J. O’Byrne, de la Iglesia de San Ignacio de Loyola de Manhattan, dirigió el breve servicio católico, leyendo a la luz de una linterna en la penumbra de la iglesia, iluminada con velas.

Aunque la iglesia tenía solo ocho bancos de madera y no tenía aire acondicionado, su ubicación fue fundamental para el esfuerzo de John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette por mantener el evento oculto a la prensa.

Fue tras seis meses de planificación que se llevó a cabo la boda. “No podrían haber elegido un lugar más desconocido”, dijo a la revista PEOPLE en ese momento Chris McLean, un constructor que vivía en la cercana Fernandina Beach, Florida.

Aunque los lugareños comenzaron a notar la llegada de invitados y personal en avión y ferry a medida que se acercaba la boda, los planes de la pareja se mantuvieron en secreto por acuerdos de confidencialidad firmados por asistentes y trabajadores.

Sobre los detalles posteriores al evento eclesiástico, la ceremonia posterior incluyó un pastel de bodas de tres niveles, un emotivo brindis del senador Ted Kennedy y finalmente, el primer baile entre John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette con la canción ‘Forever in my life’ de Prince.