Alejo Igoa: Dónde vive, de dónde es, cuántos años tiene y quién es su pareja

A través de redes sociales, Alejo Igoa se ha convertido en uno de los creadores de contenido más importantes de los últimos años, después de que su canal fue el primero de habla hispana en superar los 100 mil seguidores.

Todo lo que sabemos de Alejo Igoa

Alejo Ioga es una celebridad de Internet y youtuber argentino, quien nació el 23 de agosto de 1996, reconocido como el creador en español más grande en YouTube, con más de 107 millones de suscriptores en su canal.

Se crio en Concepción de la Sierra, una ciudad argentina que se encuentra a 90 KM de su natal Posadas. Después, viajó a Rosario para comenzar sus estudios en arquitectura, los cuales abandonó para ser creador de contenido en YouTube, debutando en 2014.

Dada la popularidad que experimentó con su canal en poco tiempo, en 2015 fue invitado por el Ministerio de Turismo de Israel para viajar a Tel Aviv y Jerusalén con el objetivo de promover el turismo en Israel.

En 2022, recibió el Eliot Awards en la categoría ‘Líder Digital’, uno de los reconocimientos más destacados para creadores de contenido de habla hispana.

El 26 de diciembre de 2025, se convirtió en el primer canal de youtube en español en conseguir los 100 millones de suscriptores, siendo el canal número 15 en conseguirlo a nivel mundial.

Alejo Ioga tiene 29 años de edad, es de Posadas en Argentina y aunque en el pasado vivió en Ciudad de México, se dice que su residencia actual está en Buenos Aires.

De momento, se dice que el joven se encuentra en una relación intermitente con Asbel Nazar, pues han habido reportes de rupturas y reconciliaciones desde antes del 2020 hasta este 2026.