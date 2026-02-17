Voces detrás de grandes canciones en la Bohemia 89

CUATRO PLUMAS fundamentales del panorama sonoro nacional confluirán en una cita que promete emociones a flor de piel. Fato, Miguel Luna, Carlos Macías y Bruno Danzza encabezarán la Bohemia 89 en el Centro Cultural Roberto Cantoral, un encuentro que pondrá en primer plano a quienes han escrito páginas decisivas del repertorio latinoamericano.

El próximo 19 de febrero, a las 21 h, el público escuchará historias que han dado identidad a generaciones enteras. No se trata sólo de interpretar temas conocidos, sino de abrir el corazón creativo detrás de cada verso. Balada, regional, pop latino y canción de autor convivirán en una noche que busca recuperar el espíritu de las tertulias clásicas.

Fato, artífice de piezas como “Por mujeres como tú” y “Mi credo”, ha sido reconocido con el Grammy Latino, la Gaviota de Plata y múltiples galardones de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Miguel Luna, por su parte, posee una trayectoria que lo ha llevado a colaborar con figuras como Luis Miguel y Ricardo Arjona, además de ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Bruno Danzza completa el cartel con un catálogo versátil que ha transitado del tex-mex al pop anglo, consolidándose como narrador de historias populares.

Pero será Carlos Macías quien aporte un matiz particularmente íntimo. El creador chiapaneco adelantó a La Razón, que la velada tendrá un carácter cercano: “Vamos a hacer algo muy íntimo, de contar anécdotas de las canciones; yo quisiera que duraran cinco horas, pero en dos horas lo que podemos ofrecerles y podamos dar para compartir con otros amigos”.

Carlos Macías, quien alcanzó proyección masiva con “Divina tú”, subrayó la relevancia de estos foros para dignificar el oficio autoral. “Aplaudiré la apuesta por la Sociedad de Autores”, expresó, convencido de que estos encuentros fortalecen el reconocimiento a quienes escriben los temas que otros inmortalizan con su voz.

La dinámica incluirá interacción directa. “Vamos a cantar los cuatro y para eso estamos armando un popurrí con cuatro canciones, para que luzcan nuestras voces”. Sobre el setlist que presentarán en el concierto, resaltó: “Serán las más representativas y las que creemos que más le gustan al público. Tendremos cinco o seis canciones por cada uno”.

El compositor también reivindicó el lado humano del gremio: “Mucha gente no sabe que los compositores somos bastante simpáticos y que en este show tengo a otros monstruos maravillosos, pero meterle un poco de diversión y picardía, muy de la mano de que la gente suspire y tenga recuerdos, le da el toque al espectáculo”. Con experiencia en escenarios de prácticamente todos los estados del país y plazas internacionales, enfatizó la gratitud hacia la audiencia: “Valoras muchísimo cada boleto que se paga”.

En paralelo, Macías atraviesa una etapa de renovación creativa. Sobre la tecnología actual señaló: “Todo tiene su lado bueno y malo, yo soy un ferviente de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), las uso mucho, pero sin abusar de eso”.

Su nueva producción discográfica, titulada Para esos pueblos, representa —en sus palabras— “una apuesta fuerte hacia mi carrera”. Para finalizar, detalló que será “un disco totalmente mexicano… muy latino, que la mayoría de las canciones son movidas con un son huasteco y otros ritmos, pero tocado por la banda sinaloense y mariachi”.

Bohemia 89

Dónde: El Cantoral, CDMX

Cuándo: 19 de febrero a las 21 h

Precios: De 1,364 a 744 pesos