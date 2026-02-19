Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, a los 53 años

El reconocido actor Eric Dane, famoso por su papel en la serie Grey’s Anatomy, murió este jueves 19 de febrero.

La revista People confirmó la muerte del actor, quien interpretó al doctor Mark Sloan.

Su muerte se da 10 meses después de que el histrión diera a conocer que tenía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad conocida como ELA o enfermedad de Lou Gehrig.

En una entrevista el año pasado en People, el actor habló sobre su enfermedad: “Me diagnosticaron ELA... Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”.

¿Quién era Eric Dane?

Erick Dane era un famoso actor, era reconocido por ser un galán en la pantalla y se ganó el corazón del público con su actitud de seductor arrogante, pero en el transcurso de la serie se volvió un padre, encantador e ingenioso.

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Fue el mayor de dos hermanos en una familia donde su padre era arquitecto e interiorista, y su madre, Leah Cohn, ama de casa.

Su padre murió cuando él era muy joven, algo que lo marcó de manera importante en su vida. En la secundaria destacó como atleta en water polo, pero su vocación actoral surgió al participar en una producción escolar de “All My Sons” de Arthur Miller, lo que le hizo decidir dedicarse por completo a la interpretación.

Tras graduarse, se mudó a Los Ángeles para perseguir su carrera. Debutó en televisión en 1991 con un episodio de “Saved by the Bell” y durante los 90 y principios de los 2000 acumuló roles menores y recurrentes en series como “The Wonder Years” y también salió en la serie de “Hechiceras”.

Su gran salto a la fama llegó en 2006 al unirse al elenco de “Grey’s Anatomy” como el cirujano plástico Dr. Mark Sloan, apodado “McSteamy” por su carisma y atractivo. El personaje, introducido como amigo y rival de Derek Shepherd, se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia durante ocho temporadas.

Dane ganó reconocimiento, incluyendo un Satellite Award en 2006, y regresó brevemente al rol en 2021 como invitado especial.

Paralelamente a “Grey’s Anatomy”, participó en cine con apariciones como Multiple Man en “X-Men: The Last Stand” (2006) y en películas como “Burlesque”, en esta última fue el antagonista galán en donde compartió créditos con Christina Aguilera y Cher.

En años posteriores destacó en HBO con el rol de Cal Jacobs en “Euphoria”, un personaje complejo y controvertido que mostró su versatilidad dramática

En su vida personal, se casó en 2004 con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijas: Billie Beatrice (2010) y Georgia (2011). La pareja enfrentó separaciones y reconciliaciones, divorciándose finalmente en 2018.

.