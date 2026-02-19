¿Quién es Clarissa Molina, la conductora de Premio Lo Nuestro?

La conductora dominicana Clarissa Molina se ha convertido en uno de los rostros recurrentes de las ceremonias musicales latinas en Estados Unidos, particularmente de Premio Lo Nuestro, gala organizada por la cadena Univision que reconoce a los artistas más destacados de la música latina.

Su presencia como anfitriona responde a una trayectoria construida dentro de la televisión de entretenimiento hispana, donde ha desarrollado su carrera como presentadora, modelo y actriz.

¿Quien es Clarissa Molina?

Clarissa María Molina Contreras nació el 23 de septiembre de 1991 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Antes de llegar a la televisión, inició su camino en los certámenes de belleza.

En 2015 fue coronada Miss República Dominicana Universo, lo que le permitió representar a su país en el certamen Miss Universo del mismo año, donde logró colocarse entre las finalistas.

Ese mismo periodo marcó el inicio de su proyección mediática internacional. Tras su participación en concursos de belleza, se integró al reality show de Univision Nuestra Belleza Latina.

Aunque en su primera intervención no obtuvo el primer lugar, regresó al programa en la edición Nuestra Belleza Latina VIP 2016, donde resultó ganadora. A partir de ese momento la televisora la incorporó a su plantilla de talento.

Posteriormente se integró al programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, uno de los espacios más antiguos y vistos de la televisión hispana en Estados Unidos.

En esa emisión participa en coberturas de alfombras rojas, entrevistas con artistas y reportajes sobre la industria del entretenimiento latino. Su desempeño en televisión le valió incluso un reconocimiento Emmy regional por conducción.

Gracias a esa experiencia en transmisiones en vivo y cobertura de eventos musicales, Univision comenzó a incluirla como conductora en ceremonias especiales, entre ellas Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y otros programas de premiación relacionados con la música latina.

La gala de Premio Lo Nuestro es una de las más antiguas del mercado hispano en Estados Unidos, celebrada desde 1989 y enfocada en premiar a intérpretes de géneros como regional mexicano, pop, urbano y tropical.

¿Trabajo en cine?

Además de la conducción televisiva, Molina ha desarrollado una carrera como actriz en cine latino. Ha participado en producciones dominicanas como Qué León (2018) y Los Leones (2020), en las que compartió créditos con actores y comediantes del Caribe.

