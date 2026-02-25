Iñaki Godoy presenta nueva entrega de One Piece

IÑAKI GODOY confirma que el fenómeno de One Piece atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Entre sombreros de paja, capas ondeando y decenas de cosplayers que llegaron caracterizados como los integrantes de la tripulación, el actor mexicano, protagonista de la adaptación live-action de Netflix, convivió el lunes pasado con sus seguidores en la Ciudad de México durante la Feria Nakama, donde cerró la jornada con una sorpresa que nadie vio venir.

Luego de cumplir con distintas actividades en la capital, Godoy apareció en la convivencia final disfrazado de botarga, del personaje Tony Tony Chopper, el entrañable médico de la tripulación del Sombrero de Paja.

El momento generó gritos y aplausos cuando reveló su identidad ante los fans, muchos de ellos caracterizados como Luffy, Zoro, Nami y otros personajes del universo creado por Eiichiro Oda.

IÑAKI GODOY, después de enfrentarse con algunos luchadores durante su visita. ı Foto: Netflix

La tarde no sólo fue de fotos, autógrafos y abrazos. El actor también presentó un adelanto exclusivo para fanáticos de la segunda temporada, material que fue recibido con euforia por los asistentes. La nueva entrega se estrenará el próximo 10 de marzo y promete llevar a la tripulación a nuevas aventuras que expanden el universo de la serie.

Visiblemente emocionado, Godoy habló del impacto que el proyecto ha tenido en su vida. “One Piece me cambió la vida completamente. Yo soñaba con ser actor desde los cuatro años, pero jamás imaginé que un personaje como Luffy me fuera a regalar algo tan grande”, compartió.

El intérprete reconoció que el éxito global lo tomó por sorpresa. “No esperaba que fuera tan grande. Es algo que supera cualquier expectativa y estoy profundamente agradecido con los fans, porque sin ellos nada de esto existiría”, afirmó.

Para el actor, uno de los mayores regalos ha sido la amistad con sus compañeros de elenco. “Lo más bonito que me ha dejado es la relación con mis compañeros. Hemos viajado por el mundo juntos, recogiendo muchísimo cariño de distintas culturas y generaciones”, explicó.

Y es justamente ese cruce generacional lo que más lo conmueve. “Hay quienes crecieron con el manga y ahora comparten la serie con sus hijos, y también hay niños que están descubriendo la historia por primera vez. Poder unir generaciones con un proyecto tan bonito es algo que me llena el corazón”, añadió.

La Feria Nakama dejó claro que la fiebre pirata está lejos de apagarse. Entre selfies, gritos y promesas de nuevas travesías rumbo al Grand Line, Iñaki Godoy reafirmó que su aventura como Luffy apenas comienza… y que el respaldo del público mexicano será incondicional a donde quiera que vaya.