La gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona tuvo uno de sus momentos más intensos cuando se anunció que Belén, la ópera prima de la actriz y directora argentina Dolores Fonzi, se llevaba el galardón a Mejor Película Iberoamericana.

La cinta, basada en un caso real de una joven tucumana, se convirtió en un símbolo de denuncia y memoria. Pero lo que más resonó fue el discurso de Fonzi, cargado de fuerza política y social, que transformó la ceremonia en un llamado de atención global.

Pese que su poderoso mensaje fue aplaudido por miles de personas, otro grupo aseguró que no debía mezclar política y cine.

Dolores Fonzi gana el Goya y este es su poderoso mensaje contra la ultraderecha

Belén co-protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Cuando la argentina subió al escenario, agradeció a la Academia por el galardón y aseguró que no se esperaba ganar.

Luego, se dirigió al público con palabras que rápidamente se viralizaron: “Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento la película se volvió una película de terror”. Además, recordó los recientes capítulos oscuros de la humanidad como la persecución a los migrantes en Estados Unidos, el genocidio en Gaza y el reclamo de las mujeres en Irán.

“Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo”, añadió Dolores Fonzi mientras el Auditori Fórum Barcelona le aplaudía.

Además, la directora apuntó directamente contra los discursos de odio y el avance de la ultraderecha en distintos países, trayendo a la mesa el caso de su propio país, Argentina, con el presidente Javier Milei.

“Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”, expresó la también actriz.

Dolores Fonzi agregó: “Vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No sólo defendemos el cine, ahora tenemos que defender el agua, que no les pase a ustedes”.

Desde hace días, en Argentina se encuentran en polémica las modificaciones a la Ley de Glaciares, que buscaba proteger ecosistemas estratégicos frente a la explotación minera. La ley prohibía actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares.

Ante el discurso de Dolores Fonzi en los Premios Goya, la reacción en el Auditori Fórum Barcelona fue inmediata: primero un silencio inundó el sitio, y luego estalló en aplausos y chiflidos apoyando su poderoso mensaje.