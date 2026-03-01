Influencer mexicana Jousfit narra cómo se resguardó de los bombardeos en Dubái: ‘Da mucho miedo’

Jousfit y su familia se resguardan de bombas en Dubái

La influencer mexicana Josfit, quien vive en Dubái, compartió en sus redes sociales cómo está viviendo los bombarderos en esta ciudad de los Emiratos Arabes Unidos, tras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido fitness compartió un clip en el que se le puede ver preparándose para abandonar su vivienda junto con su esposo y su hija.

Hicieron maletas con lo más esencial para poder resguardarse y se fueron de su casa.

Jousfit vive los bombardeos en Dubái

En otras historias de Instagram Jousfit contó que se está viviendo una situación complicada. Contó que se tuvo que ir a resguardar al gimnasio, en donde ella y su esposo llevaron víveres de comida, así como todo lo necesario para cuidar a su bebé.

Señaló que llevaron atunes y proteínas para poder alimentarse durante los días. Asimismo contó que ella y su familia intentaron volar para salir de Dubái, pero los vuelos se cancelaron por la emergencia.

“Está horrible, da mucho miedo escuchar las bombas por todos lados. Nunca pensé que fuéramos a vivir esto”, contó la creadora de contenido de ejercicio.

Jousfit se resguarda con su familia tras bombardeos en Dubái ı Foto: IG Jousfit

Asimismo, su esposo Oscarfit salió del refugio que armaron en su gimnasio para poder ir a su casa por cosas que les hacían falta y él contó que vio una columna de humo por un bombardeo.

“Vamos a estar aquí encerrados hasta que esto pase porque sí han caído muchas bombas”, señaló Jousfit.

Pese a la gravedad de la situación, los creadores de contenido no pierden el humor haciendo bromas de todo lo que empacaron.

Por otra parte, en otra historia, recordaron que ellos van a un restaurante que les gusta mucho y precisamente este fin de semana no fueron porque querían mantener su dieta de ejercicio y en ese restaurante que ellos frecuentan fue donde cayó una de las primeras bombas.