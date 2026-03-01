Shakira en el Zócalo: entre pelucas moradas, bellos outfits y emoción que se vive antes del show

Shakira en el Zócalo: entre pelucas moradas, bellos outfits y emoción se vive antes del show

Grupos de amigos y amigas con pelucas moradas y el atuendo que usó Shakira en el video “Las de la intuición”, atuendos impactantes y mucha emoción es parte de lo que se vive esta tarde en el Zócalo capitalino, previo al concierto de la cantante colombiana esta noche.

Entre las fanáticas se encuentran cinco amigas que decidieron acudir al Zócalo para disfrutar de las canciones de su artista favorita desde los años 90.

“Queremos escuchar ‘Chantaje’, ‘Las de la intuición’, ‘Pies descalzos’ y hasta ‘Wakakaka’”, contaron a La Razón emocionadas por poder ver a Shakira en el cierre de su gira en México llamada Las mujeres ya no lloran, que ha significado para la intérprete una especie de renacer y de reencuentro con sus fans. Además, de un tour en el que ha destacado el poder de las mujeres y la gran capacidad de resiliencia.

▶ #Video | Este espectáculo gratuito quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos musicales más relevantes de la década en la CDMX. Fans presumen cada uno de sus looks (@shakira) 🐺🎸👩‍🦱 https://t.co/BFlIHYcRnG #Shakira #Zócalo #CDMX



📹: Carlos Aguillón… pic.twitter.com/2zMoqKjvz9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 2, 2026

Sin duda los atuendos de “Las de la intuición” son los que más predominan. Algunos fans ya llegan listos con sus looks, pero otros los completan adquiriendo pelucas que venden en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

Algunos seguidores de Shakira aprovechan las horas de espera para cantar, ya sea entre grupos de amigos o hasta con desconocidos con los que ya han hermanado a través de la música de la originaria de Barranquilla. “Creo que empiezo a entender, despacio, despacio.. Las mujeres somos las de la intuición”, entonan el famoso tema animados.

Entre los fanáticos también se encuentra público internacional, de países como Venezuela. “Somos de Venezuela, estábamos de viaje y aprovechamos para venir. Somos fas de Shakira de toda la vida” expresó Gerson, quien acudió con su amiga.

También llegaron seguidores de Querétaro, como Fernando, quien acudió con unos zapatos de plataforma muy auténticos, hechos en su estado natal. “Me los traje también por la altura, es mi outfit de conciertos”, contó a este diario.

▶ #Video | La presencia de la estrella colombiana moviliza a ciudadanos de diversas regiones hacia el centro histórico. Incluso fans de Venezuela no se quieren perder este evento (@shakira) 🐺🎸👩‍🦱 https://t.co/BFlIHYcRnG #Shakira #Zócalo #CDMX



📹: Carlos Aguillón… pic.twitter.com/EYc3UkEsc9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 1, 2026

Como este concierto será histórico, hubo quienes vinieron en tours desde otros estados, como dos jóvenes provenientes de Veracruz, Yahir de 22 y Hugo 24 años. “Es nuestro primer concierto en vivo de Shakira, esperamos emocionarnos”, expresaron, y detallaron que llegaron a la Ciudad de México con un grupo de fans que se transportaron en tres camiones desde Veracruz.

Hay fans de todas las edades, desde infancias y jóvenes, hasta adultos y personas de la tercera edad, que esperan esta noche disfrutar del concierto de Shakira.