La Oficina apuesta por el humor mexicano

Quién no ha tenido un trabajo godín en el que dude de las capacidades de su propio jefe? O, con mejor suerte, ¿quién no ha encontrado amistad en los compañeros con los que comparte horario laboral de 9 a. m. a 6 p. m.?

La Oficina, la nueva producción original de Prime Video que llega a la plataforma el próximo 13 de marzo, indaga en una rutina que a varios puede resultar conocida: usar gafete, llevar comida en tuppers y esperar ansiosamente a que llegue puntualmente el pago de la quincena, pero con un toque de humor y momentos cómicos muy peculiares.

El Dato: LA VERSIÓN estadounidense de The Office se emitió de marzo de 2005 a mayo de 2013. Tuvo nueve temporadas y 201 episodios.

Esta nueva adaptación del formato que popularizó la versión británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant en 2001 se desarrolla en Jabones Olimpo, una empresa instalada en Aguascalientes donde el heredero del negocio, Jerónimo Ponce III, funge como gerente regional pese a no tener las habilidades para el cargo.

Interpretado por Fernando Bonilla, su improvisado liderazgo provoca más de un conflicto laboral, algunos momentos incómodos y dinámicas corporativas disfuncionales que llevarán a situaciones divertidas y ocurrentes.

“Lo primero que cruzó por mi cabeza cuando me enteré de que se iba a hacer una versión mexicana de La Oficina fue un escenario catastrófico, el mismo que la mayoría de las personas tuvieron cuando se enteraron; supuse que la iban a hacer pedazos. Tanto así que cuando me llegó el casting, mi primer impulso fue no hacerlo, pero mi agencia fue la que me empujó”, aseguró ayer el actor en conferencia de prensa.

Lejos de repetir fórmulas, la producción dirigida por Gaz Alazraki traslada el formato de falso documental a un entorno con identidad propia. “La instrucción de la BBC y de Ricky Gervais era que no querían más adaptaciones, querían el cover del programa y eso fue muy bueno para nosotros, era lo que buscábamos para no repetir los chistes ni las historias”, explicó el realizador de la serie.

El equipo estudió a fondo el formato, que ya ha tenido otras adaptaciones, entre ellas la más popular, The Office Estados Unidos, protagonizada por Steve Carell, Rainn Wilson y John Krasinski, entre otros.

“Hubo mucho estudio detrás para entender el proceso y uno de los insights más valiosos fue que teníamos que entender que los camarógrafos también eran actores dentro del show. Después de cada toma, no sólo entrábamos a darle dirección a los actores, sino los camarógrafos, y ellos tenían que portarse como si no supieran qué iba a suceder”, dijo.

Otra de las claves, comentó Alazraki, estuvo en la química del elenco. “Era muy importante adivinar la alquimia correcta. Fuimos descubriendo, cuando ya teníamos elenco armado, la profunda formación actoral y cómica que todos traen. Estoy seguro de que cada persona iba a acabar siendo estrella con su propio espacio. Todos son fantásticos actores y comediantes”, detalló el director.

El humor, uno de los puntos más fuertes de la serie, no tiene reparo en sentenciar a algunos personajes y convertirlos en “villanos”, como es el caso del protagonista “Jero” Ponce. “No hubo llamado en que no nos paráramos a preguntarnos cuál era el chiste, en dónde estaba depositado el humor, que esencialmente emerge de un grupo de trabajadores que padecen la incompetencia y la imprudencia de su jefe, al que están obligados a tolerar”, explicó Gary Alazraki.

Para Fernando Bonilla, el corazón de La Oficina está en la microsociedad laboral que muchos mexicanos viven en su día a día. “La oficina, al final, es una muestra de una sociedad, lo interesante fue construir una pequeña esfera heterogénea con distintos personajes y, sobre todo, una dinámica de poder reconocida”, detalló.

El actor, además, confiesa que el peso de la franquicia permitió arriesgar más en los chistes y en la temática de los episodios. “Nuestro mayor objetivo es abrir el lenguaje, hacer otro tipo de comedia. Creo que jamás habríamos podido levantar una serie de este estilo si no fuera porque tenemos esta franquicia detrás”, contó.

Aunque la producción, que contará con ocho episodios en su primera temporada, ha enfrentado escepticismo, el elenco confía en su propuesta. “Llegó un momento donde la oficina era real, se vuelve algo que no es artificial y la dinámica se genera. Creo totalmente en el éxito de esta oficina mexicana porque fue hecha con mucho amor”, resaltó Alejandra Ley, quien interpreta a “La Neni” en la serie.

Protagonistas