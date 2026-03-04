La fuerte acusación de Park Bom a Sandara que sacudió al k-pop, ¿Qué pasa con 2NE1?

¿2NE1 se va a separar? La fuerte acusación de Park Bom a Samara

El grupo de k-pop 2NE1 ha vuelto a ser tema de conversación ahora que dos de sus integrantes entraron en polémica después de que Park Bom señalara a su compañera Sandara de abusar de sustancias.

De acuerdo con reportes de diversos medios coreanos, la controversia inició cuando Park Bom publicó en su cuenta de Instagram un mensaje donde revivía un escándalo del 2014, donde la señalaban por importar medicamento de Estados Unidos.

Ella señaló que Sandara Park era la mujer que estaba involucrada en realidad, mientras que ella fue señalada injustamente por la polémica. En ese sentido, declaró:

“Ahora estoy reuniendo el coraje para hablar. No es una droga. Soy paciente con TDAH, también conocido como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad”, comenzó.

“Sandara Park se vio involucrada en un asunto de drogas y, para encubrirlo, me incriminaron a mi Park Bom como drogadicta. En aquel entonces, ni siquiera existía una regulación establecida en el país sobre el Adderall y, curiosamente, la ley se creó después de mi incidente. Antes de eso, no existía”, escribió

En ese entonces, la agencia YG Entertainment aclaró oficialmente que las sustancias en cuestión correspondían a anfetaminas prescritas legalmente en Estados Unidos como parte del tratamiento de Park Bom para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Park Bom’s latest Instagram post translated. We love you Bom! 🤍 pic.twitter.com/WYLp7idApQ — 박봄 daily! (@ParkBomDaily) March 3, 2026

Sin embargo, ahora Bom dejó ver que su otra compañera también estuvo implicada en la situación, pues otras personas dentro de la agrupación sabían qué había sucedido. Las declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales.

En el pasado, la mujer ya había realizado declaraciones polémicas en redes sociales, pues ya había mencionado de manera pública que Lee Min Ho era su pareja, lo que no fue confirmado por el artista.

Por su parte, Sandara reaccionó con una historia de Instagram y negó consumir sustancias, además que expresó preocupación sobre el bienestar de su compañera al esperar que se encontrara bien.

De momento, no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones y la situación ha permanecido en el terreno de declaraciones públicas y especulación mediática.

2NE1, formado también por CL y Minzy, debutó en 2009 y marcó una etapa clave en la expansión global del K-Pop antes de su disolución oficial en 2016, aunque en 2024 y 2025 se reunieron para una gira de reencuentro.