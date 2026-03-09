Muere Jennifer Runyon, actriz de Cazafantasmas, ¿de qué falleció?

El pasado viernes, murió la actriz Jennifer Runyon, quien era reconocida por sus papeles en diversas películas de los años 80’s que se han convertido en clásicos como Cazafantasmas, entre otras.

¿De qué murió Jennifer Runyon?

Jennifer Runyon falleció a los 65 años de edad y su muerte se dio a conocer el pasado domingo a través de una publicación en redes sociales que decía “este pasado viernes, nuestra querida Jennifer murió, fue un camino largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia”, señaló.

We are saddened to report the passing of Jennifer Runyon, an esteemed actress recognized for her contributions to productions such as “Ghostbusters,” “Charles in Charge,” and “A Very Brady Christmas.” She was 65 years old. pic.twitter.com/4zG2zQzPTu — 80s Nostalgia Channel (@80s_channel) March 9, 2026

“Siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción por su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn”, anunció la familia en un comunicado.

Según la actriz Erin Murphy, su compañera de profesión y amiga falleció después de luchar “una breve batalla contra el cáncer”. Dijo: “Algunas personas saben que serán tus amigas incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te extrañaré, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”.

La actriz nació en Chicago en 1960 y desarrolló su trayectoria en el cine con proyectos diversos durante los años 80’s. Debutó en la gran pantalla con el slasher To All a Goodnight, una cinta de terror de bajo presupuesto que con los años se convirtió en una producción de culto.

Después, formó parte de producciones ligera y comedias juveniles como Up the Creek, aunque la producción por la que más es recordada es por su intervención en Cazafantasmas, donde interpretó a una estudiante que sometía al personaje de Bill Murray a un test de percepción extrasensorial.

RIP to Chicago native Jennifer Runyon, who was in “Ghostbusters,” “The Falcon and the Snowman” and “18 Again!” Jennifer was one of the first actors I ever interviewed — a lovely person who later moved into a career in teaching. Her father was a DJ, including a stint at WCFL. 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/5nqzbD7zoA — Richard Roeper (@RichardERoeper) March 8, 2026

La mujer también formó parte de producciones televisivas, donde alcanzó una mayor continuidad. Encarnó a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de Charles in Charge y, unos años después, sustituyó a Susan Olsen para dar vida a Cindy Brady en el especial televisivo A Very Brady Christmas.

También formó parte de títulos como 18 otra vez o la serie Quantum Leap, lo que la consolidó como un rostro habitual en el entretenimiento familiar y juvenil de la década de finales de los 80’s.