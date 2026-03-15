Jessie Buckley gana a Mejor actriz por Hamnet en los Premios Oscar 2026

Jessie Buckley ganó el premio Oscar 2026 a Mejor Actriz por su papel protagónico en la película Hamnet, donde interpreta a Agnes, la esposa de William Shakespeare en un drama sobre la pérdida de su único hijo.

La competencia en la categoría de Mejor Actriz estaba reñida este año en los Oscar; sin embargo, Jessie Buckley logró superar a Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve y Emma Stone con su actuación en Hamnet.

Su personaje en la cinta es el de una sanadora que conoce a William Shakespeare cuando era el tutor de latín de sus hermanos menores y se enamora de él. Agnes cuida a su hijo mientras el escritor busca construir una carrera como dramaturgo en Londres.

La tragedia llega con la muerte de su hijo Hamnet, desatando momentos llenos de sensibilidad que Buckley interpreta a la perfección al evocar emociones relacionadas con el dolor, la pérdida y el duelo.

La irlandesa ya se había llevado el Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz dramática, sin mencionar que quedó nominada también a los BAFTA en la misma categoría, lo que la colocaba como la favorita de la temporada.

Jessie Noelle Buckley es una actriz, cantante y compositora irlandesa que nació el 28 de diciembre de 1989. Su carrera comenzó en 2008 como concursante en el programa de talentos de la BBC I’d Do Anything en el que ocupó el segundo lugar.

Jessie Buckley ı Foto: Reuters

Suspendió su carrera tras participar en algunos papeles teatrales para estudiar en al Real Academia de Arte Dramático, donde se graduó en 2013. En 2019, fue reconocida por la revista Forbes en su lista anual 30 Under 30​ y en 2020, fue incluida en el número 38 en la lista del diario The Irish Times dentro de los mejores actores irlandeses de cine de todos los tiempos.

Tras participar en series de televisión, con The Lost Daughter (2021) fue nominada a mejor actriz de reparto en los premios Oscar de aquel año.

Sobre su vida privada, se sabe que Jessie Buckley mantuvo una relación con el actor James Norton desde el 2015 hasta el 2017.​ En el verano de 2023, se casó con su pareja Freddie, un psicólogo, en una ceremonia íntima; en 2025 dio a conocer que estaba embarazada de su primer hijo.