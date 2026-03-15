Paul Thomas Anderson gana a Mejor Director por Una batalla tras otra en los Oscar 2026

Entre las 13 nominaciones que tiene Una Batalla Tras Otra en los Oscar 2026, Paul Thomas Anderson logró llevarse el premio a Mejor Director por la historia protagonizada por Leonardio DiCaprio.

Durante Una Batalla Tras Otra se puede ver la historia y pelea que el exrevolucionario Bob debe librar al reencontrarse con su enemigo mortal, luego de 16 años de haberse alejado de la vida activa dentro de la revolución política.

Luego de permanecer alejado de la lucha contra el control gubernamental, el racismo y la lucha de clases por más de una década, Bob debe superar los obstáculos que se le presentan para poder recuperar a su hija que fue secuestrada, reavivando de nueva cuenta su antigüa vida de revolucionario.

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Por medio de una publicación en su cuenta de instagram, Paul Thomas Anderson compartió que Una Batalla Tras Otra sería proyectada en VISTAVISION en Nueva York, Los Ángeles y Londres para aquellos que pudieran y quisieran disfrutar de esta película de una forma distinta.

VISTAVISION es un formato cinematográfico que se creó como una alternativa a CinemaScope y ganó fama durante los años 50, en este formato se cuenta con una maximización de la superficie y una mejor calidad, logrando más detalles e incluso tomas en gran angular sin que se distorsionen.

Esta forma de grabar películas forma parte de los efectos visuales de Star Wars, y pese a que fue descartada por el paso de los años, recientemente se ha utilizado de nueva cuenta en películas como The Brutalist y ahora en Una Batalla Tras Otra.

Debido a esto, el director Paul Thomas Anderson quiso que las personas pudieran disfrutar del estreno de en un formato que no había sido proyectado en algún gran estreno desde 1961, con la película Wéstern “El rostro impenetrable.”

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