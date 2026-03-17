¿Qué le pasó a Tamara Gorro? Reaparece cojeando tras crisis de salud

Tras varios días de silencio, la conductora Tamara Gorro reapareció en público y saltó las alarmas al aparecer cojeando. Anteriormente, la mujer había reconocido que no se encontraba en un buen momento para su salud.

¿Qué le pasó a Tamara Gorro?

A través de sus redes sociales, Tamara Gorro publicó un video en el que la podemos ver preparándose para salir y mostrando el paso a paso a sus seguidores, mientras que destacó que no quería revelar qué le pasaba por motivos personales.

"Estoy omitiendo algo que no tengo por qué hacerlo, porque hablo tanto con vosotros que me estáis diciendo que no publico mi vuelta a la rutina. Es lo que me hubiese gustado, pero el domingo por la noche… estuve en el hospital ayer. El médico me ha recomendado reposo absoluto", contó anteriormente.

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Además, quiso bromear sobre lo que ocurría: "Ya os podéis imaginar a la Gorro con reposo absoluto, que estoy por tirarme por el balcón desde que llegué a casa“, expresó de manera bromista. A pesar de ello, se desconoce cuál fue la crisis de salud que sufrió de manera específica.

¿Quién es Tamara Gorro?

La modelo española nació el 18 de enero de 1987 a los 39 años de edad en Segovia, España. Su popularidad surgió a raíz de participar como pretendiente y más tarde tronista en el show de citas Mujeres y Hombres y Viceversa.

Con 21 años fue Miss Segovia 2008 en el certamen de belleza Miss España 2008. Tras verse el carisma de la joven segoviana, fue elegida para colaborar en ¡Guaypaut! presentado por Carmen Alcayde donde demostró su brillo ante las cámaras.

Desde 2010 mantuvo una relación con el futbolista Ezequiel Garay. Tras dos años de relación, contrajeron matrimonio el 24 de junio de 2012 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y durante su matrimonio tuvieron dos hijos antes de poner fin al mismo en 2022.