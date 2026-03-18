Critican a Christina Aguilera por concierto de una hora; confunde CDMX con Nuevo México

La visita de Christina Aguilera a la Ciudad de México generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes acudieron anoche al Palacio de los Deportes para disfrutar de su talento. Sin embargo, el evento terminó envuelto en polémica, pues los fans de la cantante estadounidense se quejaron de la corta duración que tuvo el espectáculo y del garrafal error que tuvo al referirse a la capital mexicana como “Nuevo México”.

Critican a Christina Aguilera por concierto de una hora

Christina Aguilera se presentó anoche, martes 17 de marzo, en el Palacio de los Deportes de la CDMX. El concierto, que apenas alcanzó una hora de duración, dejó a muchos asistentes inconformes. En redes sociales, los comentarios y críticas contra la cantante y compositora se multiplicaron.

Otros señalaron que, aunque la calidad vocal de Aguilera fue impecable, el repertorio resultó demasiado breve para un público que esperaba un recorrido más amplio por su carrera. Además, otros fans señalaron que la intérprete no bailó, como suele ser su estilo, y que la escenografía dejó mucho que desear.

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“Qué mal por los que gastaron como 5k por ver a Christina Aguilera para que les diera el mismo show del Tecate Emblema de una hora", señaló una persona en X.

que mal por los que gastaron como 5k por ver a christina aguilera para que les diera el mismo show del tecate emblema de una hora pic.twitter.com/W2QNTewtMn — mingyu updates (@jjjwwhh) March 18, 2026

“El #setlist de #ChristinaAguilera de su concierto de hoy, el más corto en la historia del pop en México. Estuvo más largo y completo lo que presentó en el Emblema y no tiene una sola gota de novedad“, escribió otro usuario.

El #setlist de #ChristinaAguilera

su concierto de hoy, el más corto en la historia del pop en México.

Estuvo más largo y completo lo que presentó en el Emblema y no tiene una sola gota de novedad. pic.twitter.com/GTtbOqZxlI — Juan Carlos García (@juagarci) March 18, 2026

Además, otras personas afirmaron que la cantante confía en que tiene conquistado al público, por lo que no se esfuerza en preparar un espectáculo de calidad que haga sentir satisfechos a sus fans.

“Christina Aguilera es el claro ejemplo de un gran talento que se duerme en sus laureles: un show de una hora en el que ella canta 33 minutos y baila nada. Producción raquítica y el mismo setlist desde hace ocho años. Le falta equipo que la obligue a crecer. Penosísimo su show“, comentó un internauta.

Christina Aguilera es el claro ejemplo de un gran talento que se duerme en sus laureles: un show de una hora en el que ella canta 33 minutos y baila nada. Producción raquítica y el mismo set list desde hace ocho años. Le falta equipo que la obligue a crecer. Penosísimo su show. — Juan Carlos García (@juagarci) March 18, 2026

Christina Aguilera confunde CDMX con Nuevo México

La controversia en torno a Christina Aguilera se intensificó cuando, en medio de sus agradecimientos, la famosa confundió a la Ciudad de México con el estado estadounidense de Nuevo México.

“Thank you, New Mexico, I love you!”, expresó la cantante, lo que provocó críticas inmediatas. El error fue ampliamente difundido en redes sociales, donde se viralizó el video del momento.

“La noche del martes 17 de marzo será recordada porque Christina Aguilera bautizó a la CDMX como ‘New Mexico’”, ironizó un usuario en X.

La noche del martes 17 de marzo de 2026 será recordada porque Christina Aguilera bautizó a la CDMX como "New Mexico". 😅



Durante su concierto en el Palacio de los Deportes, Christina quiso agradecer a sus fans, pero se equivocó y mencionó al estado de New Mexico en EE.UU. pic.twitter.com/jLvX8Cr9oW — tu PUNKCAST favorito (@tuPUNKCASTfav) March 18, 2026