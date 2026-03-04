No te lo pierdas

Cartelera de conciertos en CDMX: Artistas, festivales y fechas para marzo 2026

Te compartimos cuáles son los conciertos del mes de marzo del 2026 que no te puedes perder

Cartelera de conciertos en CDMX
Por:
Mariana Garibay

El mes de marzo del 2026 llegó y con él, una serie de conciertos y eventos que se llevarán a cabo y que no te quieres perder. Este mes, llegan presentaciones muy esperadas por parte de artistas como Deftones, Marina o Christina Aguilera.

Aunque algunos conciertos ya se encuentran agotados, también hay presentaciones que todavía tienen boletos disponibles, por lo que te recomendamos que cheques las boleteras como Ticketmaster, eTicket, Boletia y más shows.

Cartelera de conciertos

Te dejamos la lista de presentaciones que se llevarán a cabo en marzo del 2026:

6 de marzo

  • Sin Bandera — Arena CDMX, 21:00 horas
  • Matisse — Auditorio Nacional, 20:30 horas
  • Matteo Boccelli — Teatro Metropólitan, 21:00 horas

7 de marzo

  • TV Girl — Pepsi Center WTC, 20:00 horas
  • Charles Ans — Auditorio Alfredo del Mazo, 21:00 horas

10 de marzo

  • Cristian Castro — Auditorio Nacional, 20:30 horas

11 de marzo

  • MARINA — Pepsi Center WTC, 21:00 horas
  • Cristian Castro — Auditorio Nacional, 20:30 horas

12 de marzo

  • MARINA — Pepsi Center WTC, 21:00 horas
  • Aleks Syntek — Auditorio Nacional, 20:30 horas

14 de marzo

  • Ricky Martin — Estadio Fray Nano, 21:00 horas
  • Christian Nodal — Palenque de la Feria de Texcoco, 23:00 horas
  • Vive Latino (festival) — Estadio GNP Seguros, de 14:30 a 01:30 horas

15 de marzo

  • Vive Latino (festival) — Estadio GNP Seguros, de 14:30 a 01:30 horas

17 de marzo

  • Christina Aguilera — Palacio de los Deportes, 20:00 horas

18 de marzo

  • Los Horóscopos de Durango — Auditorio Nacional, 20:30 horas

19 de marzo

  • Duncan Dhu — Teatro Metropólitan, 21:00 horas
  • Kenia Os — Palacio de los Deportes, 18:00 horas

21 de marzo

  • Jesse & Joy — Auditorio Nacional, 21:00 horas

23 de marzo

  • Mitski — Auditorio Nacional, 21:00 horas

24 de marzo

  • Tyler, The Creator — Palacio de los Deportes, 20:00 horas

25 de marzo

  • Djo — Pepsi Center WTC, 21:00 horas
  • Tyler, The Creator — Palacio de los Deportes, 20:00 horas (segunda fecha)

29 de marzo

  • Deftones — Palacio de los Deportes, 19:00 horas
