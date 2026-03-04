Cartelera de conciertos en CDMX: Artistas, festivales y fechas para marzo 2026

El mes de marzo del 2026 llegó y con él, una serie de conciertos y eventos que se llevarán a cabo y que no te quieres perder. Este mes, llegan presentaciones muy esperadas por parte de artistas como Deftones, Marina o Christina Aguilera.
Aunque algunos conciertos ya se encuentran agotados, también hay presentaciones que todavía tienen boletos disponibles, por lo que te recomendamos que cheques las boleteras como Ticketmaster, eTicket, Boletia y más shows.
Cartelera de conciertos
Te dejamos la lista de presentaciones que se llevarán a cabo en marzo del 2026:
6 de marzo
- Sin Bandera — Arena CDMX, 21:00 horas
- Matisse — Auditorio Nacional, 20:30 horas
- Matteo Boccelli — Teatro Metropólitan, 21:00 horas
7 de marzo
- TV Girl — Pepsi Center WTC, 20:00 horas
- Charles Ans — Auditorio Alfredo del Mazo, 21:00 horas
10 de marzo
- Cristian Castro — Auditorio Nacional, 20:30 horas
11 de marzo
- MARINA — Pepsi Center WTC, 21:00 horas
- Cristian Castro — Auditorio Nacional, 20:30 horas
12 de marzo
- MARINA — Pepsi Center WTC, 21:00 horas
- Aleks Syntek — Auditorio Nacional, 20:30 horas
14 de marzo
- Ricky Martin — Estadio Fray Nano, 21:00 horas
- Christian Nodal — Palenque de la Feria de Texcoco, 23:00 horas
- Vive Latino (festival) — Estadio GNP Seguros, de 14:30 a 01:30 horas
15 de marzo
- Vive Latino (festival) — Estadio GNP Seguros, de 14:30 a 01:30 horas
17 de marzo
- Christina Aguilera — Palacio de los Deportes, 20:00 horas
18 de marzo
- Los Horóscopos de Durango — Auditorio Nacional, 20:30 horas
19 de marzo
- Duncan Dhu — Teatro Metropólitan, 21:00 horas
- Kenia Os — Palacio de los Deportes, 18:00 horas
21 de marzo
- Jesse & Joy — Auditorio Nacional, 21:00 horas
23 de marzo
- Mitski — Auditorio Nacional, 21:00 horas
24 de marzo
- Tyler, The Creator — Palacio de los Deportes, 20:00 horas
25 de marzo
- Djo — Pepsi Center WTC, 21:00 horas
- Tyler, The Creator — Palacio de los Deportes, 20:00 horas (segunda fecha)
29 de marzo
- Deftones — Palacio de los Deportes, 19:00 horas