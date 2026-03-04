Cartelera de conciertos en CDMX: Artistas, festivales y fechas para marzo 2026

El mes de marzo del 2026 llegó y con él, una serie de conciertos y eventos que se llevarán a cabo y que no te quieres perder. Este mes, llegan presentaciones muy esperadas por parte de artistas como Deftones, Marina o Christina Aguilera.

Aunque algunos conciertos ya se encuentran agotados, también hay presentaciones que todavía tienen boletos disponibles, por lo que te recomendamos que cheques las boleteras como Ticketmaster, eTicket, Boletia y más shows.

Cartelera de conciertos

Te dejamos la lista de presentaciones que se llevarán a cabo en marzo del 2026:

6 de marzo

Sin Bandera — Arena CDMX, 21:00 horas

Matisse — Auditorio Nacional, 20:30 horas

Matteo Boccelli — Teatro Metropólitan, 21:00 horas

7 de marzo

TV Girl — Pepsi Center WTC, 20:00 horas

Charles Ans — Auditorio Alfredo del Mazo, 21:00 horas

10 de marzo

Cristian Castro — Auditorio Nacional, 20:30 horas

11 de marzo

MARINA — Pepsi Center WTC, 21:00 horas

Cristian Castro — Auditorio Nacional, 20:30 horas

12 de marzo

MARINA — Pepsi Center WTC, 21:00 horas

Aleks Syntek — Auditorio Nacional, 20:30 horas

14 de marzo

Ricky Martin — Estadio Fray Nano, 21:00 horas

Christian Nodal — Palenque de la Feria de Texcoco, 23:00 horas

Vive Latino (festival) — Estadio GNP Seguros, de 14:30 a 01:30 horas

15 de marzo

Vive Latino (festival) — Estadio GNP Seguros, de 14:30 a 01:30 horas

17 de marzo

Christina Aguilera — Palacio de los Deportes, 20:00 horas

18 de marzo

Los Horóscopos de Durango — Auditorio Nacional, 20:30 horas

19 de marzo

Duncan Dhu — Teatro Metropólitan, 21:00 horas

Kenia Os — Palacio de los Deportes, 18:00 horas

21 de marzo

Jesse & Joy — Auditorio Nacional, 21:00 horas

23 de marzo

Mitski — Auditorio Nacional, 21:00 horas

24 de marzo

Tyler, The Creator — Palacio de los Deportes, 20:00 horas

25 de marzo

Djo — Pepsi Center WTC, 21:00 horas

Tyler, The Creator — Palacio de los Deportes, 20:00 horas (segunda fecha)

29 de marzo