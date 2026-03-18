¿Cuál es el nombre real de la influencer Sarca Biker?

La influencer Sarca Biker está en tendencia en las redes sociales por un video de ella que se viralizó, ahora sus fans quieren saber más sobre la vida personal de la creadora de contenido.

Uno de los datos que más quieren conocer sus seguidores es su nombre real, ya que Sacar Biker es el apodo con el que se volvió famosa en Internet.

Y su popularidad creció a raíz de la filtración del video, el cual salió e Telegram y se ha viralizado en las otras plataformas. En el clip la joven aparece en situaciones comprometedoras y aparentemente la joven muestra mucho más sin dejar nada a la imaginación.

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El clip se ha convertido en uno de los más buscados y según algunos usuarios, que lograron descargarlo antes de que entrara la censura de las redes sociales, están ofreciendo pasarlo a otros cibernautas, aunque esto puede ser solo una estafa.

Sarca Biker ya respondió en dos videos sobre la filtración del video y en una publicación en TikTok la joven publicó un video en el que dice: “Todos después de ver mi (emojis de macarons)” y acompañó el texto de una canción que dice: “Te voy a enseñar”.

Sarca Biker ı Foto: IG Sarca Biker

En otro video la joven también respondió y es que en este segundo clip la celebridad de Internet se burla de los usuarios que están tirándole comentarios negativos y afirmó: “Si me van a funar, fúnenme bien”, esto para dar a entender que sus malos mensajes le están ayudando en lugar de afectarle y parece que la joven ha salido bien librada.

¿Cuál es el nombre real de Sarca Biker?

En su cuenta de TikTok, su usuarios es Lisbeth, pero en su cuenta de Instagram se llama Keydy Delcid, entonces en sus dos perfiles tendría su nombre real, pero con preferencia de que se llama Lisbeth pues es su usuario de su cuenta principal, con la que tiene más seguidores.