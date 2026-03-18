¿Quién es la Sarca Biker, influencer del video viral que invade las redes?

Ella es la Sarca Biker, la famosa influencer de videos virales

La influencer conocida como Sarca Biker ha acaparado las tendencias de las redes sociales en los últimos días debido a un video viral en el que ella aparece.

La creadora de contenido es famosa porque es motociclista, pero también atrae las miradas por su belleza y física, por lo que el video filtrado generó curiosidad entre sus seguidores.

¿Quién es la Sarca Biker?

Sarca Biker es una joven originaria de Honduras que se volvió viral en redes sociales gracias a sus videos de humor en los que ella y su motocicleta son las protagonistas.

Sin embargo, con el tiempo fue ganando más notoriedad por su belleza física, ya que la joven es catalogada como una de las más bellas de su país en TikTok.

El video viral de la Sarca Biker ı Foto: TikTok Sarca Biker

La creadora de contenido tiene casi 500 mil seguidores en su cuenta de TikTok y en Instagram tiene hasta el momento 36 mil seguidores.

La influencer también hace videos de lipsync cantando temas virales y haciendo coreografías sencillas con las que atrae las miradas.

La joven no solo es amante de las motos y de ser una mujer empoderada, sino que también le gusta mucho el futbol y así lo ha dejado ver en sus publicaciones, ya que ella practica este deporte y hasta participó en un juego contra futbolistas de El Salvador.

Sarca Biker reacciona a su video filtrado

La Sarca Biker ha publicado dos videos en los que responde a todos los comentarios en los que sus fans quieren ver el video de ella que se filtró por Telegram y otras plataformas.

En un primer video la joven publicó un clip en el que aparece ella en primer plano en el que aparece un texto en el que se lee: “Todos después de ver mis (emoji de macarons rosas)”.

En otro clip que subió recientemente la influencer pide a los usuarios que si la van a funar lo hagan bien, porque al parecer a ella no le está afectando por el contrario está subiendo sus seguidores y visualizaciones tanto en Instagram como en TikTok.