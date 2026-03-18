Este 19 de marzo se estrena en cines Psicópata: El asesino del conejo blanco, un thriller mexicano sobre un despiadado homicida que deja figuras de origami junto a cada una de sus víctimas.

“No es una historia centrada en la búsqueda del criminal, los personajes que se encuentran alrededor de él, incluyendo a Celeste, también cargan con sus propios trastornos mentales”, comentó la actriz Ruth Ramos en entrevista para La Razón.

Ruth interpreta a Celeste, una joven estudiante que es acechada por el excéntrico asesino en serie mientras que carga con la culpa de no haber podido ayudar a una de sus mejores amigas, quien murió recientemente.

“Ella no solo está siendo violentada o atacada por este sujeto, también tiene una contradicción muy fuerte que es luchar con la propia culpa que siente respecto a lo que le sucedió a su amiga”, reflexionó sobre su personaje.

Sobre la construcción psicológica de la historia, la actriz destacó la complejidad de sus protagonistas: “Nora tiene un trastorno que la lleva a desarrollar ciertas actitudes. El personaje de Andrés también está lidiando con su propia enfermedad física, y Celeste con tendencias autodestructivas. Eso le da una vuelta interesante a la historia; no se queda en una sola capa”.

Respecto a su proceso actoral en un proyecto de alta demanda física y mental, señaló: “Estas situaciones de violencia siempre son complejas. Siento que se requiere una energía muy específica y también una disciplina para poder estar 100% en el set. Yo lo que intentaba cada día al llegar al set era conectarme lo más posible con mi cuerpo y con la situación específica de pérdida”, recordó.

Ruth Ramos construye a una víctima resiliente en Psicópata: El asesino del conejo blanco ı Foto: Cortesía

Además, destacó la forma en la que su personaje se sale del molde de ser víctima de un acosador a través de su propio dolor: ”Lo que más le pesa a ella es la pérdida de su amiga. pero le da la fuerza también para atravesar la violencia y el ataque que está padeciendo ahora ella”, apuntó, “qué importante es reflejar a un personaje que logra atravesar sus propios miedos”.

Tras el estreno de Psicópata: El asesino del conejo blanco, Ruth Ramos se prepara para formar parte de otros proyectos como el próximo estreno de Soy Mario, ópera prima de la actriz Sharon Kleinberg que se estrenará en el Festival de Cine de Guadalajara, en competencia oficial de los premios Mezcal y Maguey; el FICG se llevará a cabo del 17 al 25 de abril de 2026.