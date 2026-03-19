Hospitalizan de emergencia al actor Chuck Norris

El actor Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia, de acuerdo con un reporte del medio estadounidense de TMZ.

De acuerdo con la información, el histrión, famoso por actuar por la cinta “Ojo por ojo”, estaba la isla de Kauai y previo a la emergencia médica el histrión él estaba entrenando en la isla.

¿Por qué hospitalizaron a Chuck Norris?

Por el momento no se sabe cuál es el motivo por el que fue hospitalizado, pero uno de sus amigos que fue entrevistado por TMZ señaló que el actor está de buen humor y se está recuperando.

¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es un actor que nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos, por lo que recientemente cumplió 86 años de edad.

Su nombre completo y real es Carlos Ray Norris. Es hijo de Wilma Lee Scarberry y Ray Dee Norris —un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como mecánico, conductor de autobús y camión—, creció en una familia con raíces irlandesas y cherokee.

Su infancia fue complicada por problemas familiares, incluyendo el alcoholismo de su padre y el divorcio de sus padres cuando tenía alrededor de 16 años.

A los 12 años se mudó con su madre y hermanos a California, donde asistió a la North Torrance High School. Tras graduarse, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958, sirviendo como policía militar y siendo destinado a Corea del Sur, donde comenzó a entrenar en artes marciales como el Tang Soo Do.

Durante su servicio militar en Corea, Norris desarrolló una pasión por las artes marciales que cambiaría su vida. Aprendió Tang Soo Do y otras disciplinas asiáticas, obteniendo eventualmente cinturones negros en varias de ellas (incluyendo Taekwondo y Karate).

Al regresar a Estados Unidos en 1962, abrió su propia escuela de artes marciales y se convirtió en un competidor exitoso: ganó el título mundial profesional de karate en peso mediano durante seis o siete años consecutivos.

Se convirtió en un instructor reconocido, entrenando a celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y los hermanos Osmond. Fundó la United Fighting Arts Federation y creó su propio estilo híbrido llamado Chun Kuk Do (“El Camino Universal”), que combina elementos de varias artes marciales.

Su carrera en el cine comenzó a finales de los 60 con un pequeño papel en The Wrecking Crew (1968), pero saltó a la fama internacional al enfrentarse a Bruce Lee en Return of the Dragon (1972, también conocida como Furia Oriental), donde su pelea final en el Coliseo Romano se convirtió en icónica.

En los 80 se consolidó como estrella de acción de bajo presupuesto con películas como Missing in Action (1984), The Delta Force (1986) y Code of Silence (1985), muchas producidas por The Cannon Group. Su estilo directo, patadas altas y personajes heroicos patrióticos lo hicieron popular entre el público de acción.

De 1993 a 2001 protagonizó la exitosa serie de televisión Walker, Texas Ranger en CBS, interpretando al ranger Cordell Walker durante ocho temporadas, lo que lo convirtió en un ícono de la televisión estadounidense. La serie combinaba artes marciales, valores conservadores y justicia directa, alcanzando gran popularidad.

Norris también ha escrito libros autobiográficos y de opinión, como Against All Odds (2004) y Black Belt Patriotism (2008). Además, es conocido por su activismo conservador y columnas en sitios como WorldNetDaily.

Aunque en la década de 2000 su carrera actoral disminuyó, Chuck Norris se volvió un fenómeno de internet gracias a los “Chuck Norris Facts”, memes humorísticos que exageran su fuerza y masculinidad de forma absurda.