Chuck Norris, uno de los héroes de acción más emblemáticos de la historia del cine, murió a los 86 años. La noticia, difundida por su familia este 20 de marzo de 2026, generó una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, escribieron a través del perfil de Instagram del famoso.

El actor recordado por su papel en Walker, Texas Ranger y por innumerables películas de acción, murió acompañado de sus seres queridos en Hawái.

“Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, señaló la familia Norris.

A raíz de su partida, muchos seguidores se han preguntado por detalles íntimos de su vida, entre ellos cuál era su nombre real. Esta curiosidad surge porque mucha gente recientemente se enteró de que “Chuck Norris” fue un nombre artístico que adoptó el reconocido intérprete. Aquí en La Razón te contamos.

¿Cuál es el nombre real de Chuck Norris?

El verdadero nombre de Chuck Norris era Carlos Ray Norris. El actor nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos, y desde muy joven mostró interés por las artes marciales.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en campeón mundial de karate, además de obtener cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo y Jiu-jitsu brasileño. Incluso fundó su propio sistema marcial, conocido como Chun Kuk Do.

El actor, karateca y fenómeno de internet Chuck Norris. ı Foto: Deviant Art @obscurekid

La carrera de Chuck Norris en el cine comenzó a finales de los años sesenta, pero fue en las décadas de los setenta y ochenta cuando alcanzó fama internacional gracias a películas como Desaparecido en combate y Delta Force. Años más tarde logró ser una imagen reconocida en televisión con la serie Walker, Texas Ranger, que lo que se volvió en un referente cultural.

Además de su faceta como actor, Chuck Norris fue escritor, productor y un ferviente promotor de las artes marciales. Su legado no sólo se mide en su éxito en taquilla, sino también en la influencia que ejerció sobre generaciones de practicantes y fanáticos del cine de acción.