Muere Chuck Norris, actor y artista marcial, a los 86 años

Al centro, el actor Chuck Norris, durante un evento de la NBA, en 2018.

El artista marcial y actor, Carlos Ray Norris, conocido como “Chuck” Norris, falleció a los 86 años de edad, según informó su familia en un comunicado.

En un mensaje escrito en las redes sociales de Norris, su familia informó que el actor falleció la mañana del jueves 19 de marzo, mientras estaba “rodeado de su familia y en paz”, si bien otros detalles fueron reservados.

No obstante, la familia de Norris se refirió a la reciente hospitalización del actor, y agradeció a fanáticos y seguidores por “las oraciones y el apoyo” durante aquel momento.

Con profundo pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz Familia de Chuck Norris, en Instagram



Los familiares de Chuck Norris se refirieron al fallecido actor como “un símbolo de fortaleza”, así como también un “esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó una huella duradera en tantas vidas Familia de Chuck Norris, en Instagram



Finalmente, la familia de Norris pidió respetar su privacidad durante el duelo por la pérdida del actor, si bien agradeció a seguidores los mensajes de consuelo y apoyo.

Mientras lamentamos esta pérdida, les pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo junto a nosotros Familia de Chuck Norris, en Instagram



🔴#ÚltimaHora | Falleció el actor Chuck Norris



“Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, se informó en sus redes sociales. pic.twitter.com/T3yJ51u66R — Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2026

Carlos Ray “Chuck” Norris, nacido en 1940, fue un artista marcial, cinta roja en karate, taekwondo, tang soo do, jiu jitsu y judo. Además de esta labor, también fue actor en varias películas del género de pelea, algunas de las cuales protagonizó junto a la también estrella Bruce Lee.

Entre sus títulos más destacados se encuentran The Way of the Dragon (1972), Breaker! Breaker! (1977), entre otros.

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