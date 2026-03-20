Chuck Norris vs Bruce Lee: ¿Quién ganó en esta icónica pelea y qué película es? VIDEO

Chuck Norris y Bruce Lee hicieron una icónica escena de pelea en la película “El camino del dragón” o “La furia del dragón” en español.

En esta impactante escena Chuck Norris y Bruce Lee se enfrentaron en un combate extremo de artes marciales en el Coliseo Romano, en el que dos grandes ofrecieron la máxima exhibición de las artes marciales y la llevaron a hacer historia al cine.

Así fue cono Bruce Lee pidió pelear con Chuck Norris para su película

Chuck Norris contó que Bruce Lee lo contactó para que participara con él en la película de “La furia del dragón” o “El camino del dragón”, para Chuck era su segunda película, pero fue esta cinta con la leyenda Bruce Lee la que lo catapultó a la fama.

Chuck Norris contó en una entrevista que él y Bruce Lee se conocieron cuando el estadounidense compitió por el título mundial de las artes marciales en 1968 y lo ganó y Bruce estuvo como invitado, así que conversaron y comenzó a surgir una conexión de amistad.

Chuck y Bruce entrenaron juntos en Los Ángeles y después de eso, Bruce tuvo gran éxito con sus películas en Hong Kong y lo llamó.

Chuck Norris contó que Bruce Lee lo llamó y le dijo que tras el éxito de sus cintas él quería hacer otra más en el Coliseo Romano, al estilo de dos gladiadores peleando.

“Un día me llamó y me dijo: ‘Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y he tenido enorme éxito, y ahora estoy haciendo una en el Coliseo Romano con una pelea como dos gladiadores. Yo quiero que tú seas mi oponente’...Yo le dije: ‘Bruce, y ... ¿Quién gana esa pelea?’ Él respondió: ‘Yo obviamente. Soy la estrella’...Oh, veo que quieres ganarle al campeón mundial. ‘No’, dijo Bruce, ‘quiero matar al campeón mundial’“, contó Chuck Norris en la conversación.

En ese momento Chuck seguía manteniendo el título de peleador de artes marciales.

¿Quién ganó la pelea Chuck Norris vs Bruce Lee?

Como ya lo mencionó Chuck Norris en la conversación, el ganador de esta pelea fue Bruce Lee porque era la estrella de la película.

¿Qué película es la de la pelea Chuck Norris vs Bruce Lee?

El combate ocurre en la película “Way of the dragon” o en español “El camino del dragón” o “La furia del dragón”, la cinta salió en 1972.

Y se puede ver a través de la plataforma de Amazon Prime pero está en la modalidad de renta por 40 pesos, así también se puede rentar en Youtube por 80 pesos.