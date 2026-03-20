Lo que se sabe de la muerte de Chuck Norris

El actor Chuck Norris falleció a los 86 años de edad, así lo dio a conocer su familia en un comunicado que publicó en las redes sociales.

El histrión y artista marcial ingresó al hospital, sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por su familia, Chuck Norris murió el 19 de marzo, pero fue hasta el día 20 que se reveló la triste noticia.

En el mensaje de su familia, los seres queridos del actor agradecieron a los fans la preocupación por la salud del actor también recordaron su trayectoria y sus logros personales.

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia.Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas“, se lee en el mensaje.

“El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”, señala el comunicado.

¿De qué murió Chuck Norris?

Por el momento no se sabe de qué murió Chuck Norris, pero se espera que en las próximas horas se de a conocer la causa de muerte.

De acuerdo con la información, el actor fue hospitalizado y un día antes de su muerte y previamente había estado entrenando.

Medios estadounidenses señalaron que el histrión se encontraba de buen humor y estaba estable, sin embargo, fue hasta hoy 20 de marzo en la mañana cuando se difundió la noticia de su fallecimiento.

Su familia pide respeto a su privacidad para poder transitar por su duelo tras esta dolorosa pérdida.

¿Quién era Chuck Norris?

Chuck Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos, por lo que recientemente cumplió 86 años de edad.

Su nombre completo y real era Carlos Ray Norris. Es hijo de Wilma Lee Scarberry y Ray Dee Norris —un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como mecánico, conductor de autobús y camión—, creció en una familia con raíces irlandesas y cherokee.

Su infancia fue complicada por problemas familiares, incluyendo el alcoholismo de su padre y el divorcio de sus padres cuando tenía alrededor de 16 años.

A los 12 años se mudó con su madre y hermanos a California, donde asistió a la North Torrance High School. Tras graduarse, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958, sirviendo como policía militar y siendo destinado a Corea del Sur, donde comenzó a entrenar en artes marciales como el Tang Soo Do.

Durante su servicio militar en Corea, Norris desarrolló una pasión por las artes marciales que cambiaría su vida. Aprendió Tang Soo Do y otras disciplinas asiáticas, obteniendo eventualmente cinturones negros en varias de ellas (incluyendo Taekwondo y Karate).

Se convirtió en un instructor reconocido, entrenando a celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y los hermanos Osmond. Fundó la United Fighting Arts Federation y creó su propio estilo híbrido llamado Chun Kuk Do (“El Camino Universal”), que combina elementos de varias artes marciales.

Su carrera en el cine comenzó a finales de los 60 con un pequeño papel en The Wrecking Crew (1968), pero saltó a la fama internacional al enfrentarse a Bruce Lee en Return of the Dragon (1972, también conocida como Furia Oriental), donde su pelea final en el Coliseo Romano se convirtió en icónica.