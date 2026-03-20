¿Quiénes son todos los hijos de Chuck Norris y a qué se dedican? FOTOS

El actor Chuck Norris murió, luego de haber sido hospitalizado de emergencia en días recientes, en redes sociales sus fans lamentan su deceso, pues es una leyenda del cine y las artes marciales.

Los fans del histrión conocen su trayectoria, pero también quieren saber más sobre su vida personal, detrás del personaje masculino que interpretaba en todas sus series y películas.

¿Cuántos hijos tuvo en total Chuck Norris?

Chuck Norris tuvo cinco hijos en total, dos de ellos fueron con su última esposa Gena O’Kelly y tuvo otros dos hijos con su primera esposa Dianne Holechek, sin embargo, tuvo otra hija fuera del matrimonio que él reconoció 26 años después.

¿Quiénes son los hijos de Chuck Norris y a qué se dedican?

Los hijos mayores de Chuck Norris son Mike y Eric. Ellos nacieron del matrimonio con Dianne Holechek, ellos nacieron mucho antes de que el histrión consolidara su carrera en el cine y la televisión. Sus dos primeros hijos buscaron seguir los pasos de su padre en el medio del espectáculo.

Mike Norris es el primer hijo de Chuck Norris, el hombre acompañó a su padre en rodajes y por los mismo se dedicó al cine, tiene algunas participaciones en películas. Ha compartido fotos junto a su padre en rodajes de películas.

Chuck Norris y su hijo Mike Norris ı Foto: IG Mike Norris

Eric Norris fue expiloto de carreras y también participó en el cine, de hecho estuvo en películas como Misión Imposible, Ángeles y Demonios, The Town y Rápidos y furiosos 8.

Eric Norris ı Foto: Redes sociales

Dina Norris es otra hija de Chuck Norris, quien nació fuera del matrimonio, mientras él seguía casado con Dianne Holechek. El mismo actor confesó que tuvo una aventura con otra mujer mientras estaba casado.

Sin embargo, también dijo que él no sabía que producto de esa relación fugaz había tenido una hija, sino que cuando ella tenía 26 años fue que la mujer lo buscó y le dijo que era su hija.

Después de varios intentos, Chuck aceptó reunirse con ella y con la mamá de la joven y fue cuando comenzaron a tener una relación más cercana y que el actor reconoció a su hija como suya.

Se sabe que Chuck Norris ha mantenido una relación familiar con ella, ya que ha estado presente en eventos importantes de su hija, por ejemplo, se supo que el actor estuvo presente en la boda de la hija de Dina, es decir de la nieta del artista marcial.

Chuck Norris y su esposa Dianne estuvieron casados por 30 años, pues comenzaron su relación desde muy jóvenes, pero finalmente se divorciaron.

Posteriormente, Chuck Norris encontró nuevamente el amor con Gena O’Kelly, con quien estuvo casado 28 años. De su relación nacieron sus hijos gemelos Danilee y Dakota Norris.

Chuck Norris con sus hijos al recibir sus cintas negras de artes marciales ı Foto: Especial

Los dos hijos del actor no se dedicaron al mundo del espectáculo, pero sí siguieron los pasos de su padre en las artes marciales, el mismo Chuck Norris publicó imágenes en su cuenta de Instagram de los torneos de karate y recibieron sus cintas negras, algo que llenó de orgullo al actor.

Además, Danilee también tiene interés en la música, pues en su perfil de Instagram señala que se dedica a hacer música.