Juego de Voces 2026: Ellos son TODOS los participantes del programa

Juego de Voces: Ellos son TODOS los participantes del programa

Juego de Voces: Hermanos y Rivales es la nueva temporada del exitoso game show musical que ha logrado conquistar al público latino con la aparición de grandes estrellas del entretenimiento que conviven en un ambiente familiar.

En esta temporada de Juego de Voces, la competencia se centra en una lucha entre hermanos famosos. De este modo, veremos a estrellas reconocidas de diferentes familias famosas en la música y la farándula, reunidas en un mismo lugar.

Se presentará una divertida e intensa competencia entre cinco parejas de hermanos, repleto de retos artísticos, juegos y emotivos momentos. El programa se estrenó este domingo 22 de marzo, nuevamente con Angélica Vale en la conducción, esta vez acompañada por Ricardo Margaleff.

Los participantes de Juego de Voces

En esta tercera entrega de Juego de Voces, los hermanos participantes son:

Isabel y Mayte Lascurain

Isabel y Mayte conforman dos tercios de la icónica agrupación Pandora, quienes cuentan con una trayectoria de años y ahora se enfrentarán en el famoso programa de televisión mexicana.

Jorge y Ernesto D’Alessio

Los hermanos son hijos de Lupita D’Alessio y el actor Jorge Vargas, quien murió en el año 2009. Jorge ha destacado como productor musical y en 2007 creó la agrupación ‘Matute’ que rinde homenaje a música de la década de los 80’s. Mientras que Ernesto comenzó su carrera en la década de los años 90, con canciones como ‘Te voy a dejar en libertad’, ‘Con el alma en un cajón’, ‘Hace un minuto’ y ‘Sálvame‘, entre otros.

Alex y Camila Fernández

Los hijos de Alejandro Fernández son dos figuras que van tomando cada vez más fuerza en el regional mexicano y la industria musical, construyendo su camino a pesar de formar parte de una de las dinastías más importantes del género tradicional del país.

José Luis y Raúl Roma

Los hermanos conforman una de las bandas más importantes del pop mexicano desde hace décadas. Se trata de Río Roma, agrupación que ha creado canciones icónicas como ‘Mi persona favorita’, ‘Me Cambiaste la Vida’, entre otros temas.

Oswaldo ‘Walo’ y Esteban Silvas

Osvaldo se ha consolidado como uno de los vocalistas principales de Banda MS, una de las agrupaciones más prominentes del regional mexicano fundada en Mazatlán, Sinaloa. Mientras tanto, Esteban también ha destacado con una trayectoria propia en el regional mexicano,