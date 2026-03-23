¿Quién es Maryelin Suarez, la mujer del mexicano?

Maryelin Suarez, conocida en redes sociales como la mujer del mexicano, es una famosa tiktoker que consiguió fama gracias a sus videos y también a su transformación física. Recientemente dio a conocer que ya se separó de El Mexicano, por el que tenía su nombre en sus perfiles sociales y reveló todos los detalles.

Ella es Maryelin Suarez, la mujer del mexicano

Maryelin Suarez es una influencer originaria de Venezuela, que se hizo famosa por su contenido en el que se hacía llamar La Mujer del Mexicano, sin embargo, luego de su separación, ella ha sabido seguir su camino aparte y continuar creciendo en las redes sociales y hasta siendo emprendedora en TikTokShop.

La creadora de contenido tiene 1.5 millones de seguidores en TikTok y hace videos de los productos en TIkTokShop, pero también responde comentarios de las seguidoras y les da mensajes de aliento para animarlas a seguir adelante y que no se desanimen por alguna situación que estén viviendo.

Además, ha participado en podcast y manda mensajes sobre de apoyo a otras mujeres, lo que le ha valido más apoyo de otras mujeres en su contenido.

¿Por qué Maryelin Suarez, terminó con El Mexicano?

En octubre de 2025, Maryelin contó en un video de TikTok los motivos por los que se separó del mexicano y dijo que no era valorada en su relación. Que ella siempre era muy amorosa, mientras que él se fastidiaba o le contestaba mal, pues él siempre estaba de malas cuando ella solo quería tener momentos de calidad con su pareja.

La mujer contó que se mudó a Miami, mientras que a su expareja le dejó vivir en la casa de Indiana. Señaló que aunque estén separados ella siempre va a estar unida a él, ya que tienen una hija en común y advirtió que no se sorprendan de verlos juntos, pues relación familiar, por su hija, va a continuar.

Antes y después de Maryelin Suarez, la mujer del mexicano

En redes sociales también se viralizó el cambio de look de Maryelin Suarez, ya que ella se sometió a varios arreglos estéticos que la dejaron con un look espectacular. En Internet circulan sus fotos del antes y después que dejan a sus fans con la boca abierta.

Así se veía antes la mujer del mexicano ı Foto: Especial