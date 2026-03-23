Todo sobre los videos filtrados de La Oruga

En redes sociales, han resurgido los comentarios sobre un video filtrado de La Oruga, una influencer hondureña cuyo nombre real es Katherine Barrera, quien en redes sociales comparte fotos y videos de su día a día, así como sus viajes.

Hace dos años, La Oruga fue tendencia en redes sociales por videos íntimos de la creadora de contenido que circulaban en diversas redes sociales y páginas web, llamando al atención de miles de usuarios que conocen a la celebridad de Internet.

Aunque en el pasado la joven ya ha negado su participación en dichos clips, muchos insisten en que los videos que se encontraron en Internet y que siguen apareciendo a la fecha, son de ella.

La tendencia tiende a viralizarse después de meses de silencio, por quienes recién conocen a la influencer y descubren que existen los videos, lo que lleva a encenderse la búsqueda nuevamente, principalmente en la plataforma de TikTok, donde es más reconocida.

Cabe mencionar que dichos videos fueron exhibidos cuando la joven todavía era menor de edad, por lo que los familiares de ella denunciaron que denunciarían al individuo por exhibir material íntimo infantil.

Si bien en Honduras no hay leyes específicas que sancionen la difusión de contenido personal sin el consentimiento de quien aparece, en otros países de Latinoamérica como México sí hay legislaciones que protegen a las víctimas con la Ley Olimpia.

¿Quién es La Oruga?

El nombre real de la influencer es Katherine Barrera. Es una creadora de contenido oriunda de Honduras, quien publica videos de comedia en TikTok, donde cuenta con 2.5 millones de seguidores y publica constantemente videos donde aparece jugando fútbol o en su día a día.

En su cuenta de Instagram, la joven cuenta con 924 mil seguidores y una comunidad activa que celebra cada una de sus publicaciones, las cuales recientemente han tenido que ver con un viaje por Europa que ha realizado y que la ha llevado a conocer Milán.

Aunque se dio a conocer por su humor en las redes sociales, ‘La Oruga’ adquirió fama internacional debido a un video íntimo que circuló, donde afirmaban que era la protagonista.

La joven creadora de contenido tiene 20 años de edad. Su más reciente cumpleaños lo celebró rodeada de cariño, pues compartió en su cuenta de Instagram que recibió varios ramos de flores con cartas especiales.