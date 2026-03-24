Ulises de la Torre ahora vende tacos tras dejar las telenovelas | VIDEO

Ulises de la Torre, hermano de Arath de la Torre, vende tacos tras dejar las telenovelas

En las últimas horas, el nombre de Ulises de la Torre, hermano de Arath de la Torre y actor de telenovelas, apareció en las tendencias después de que se hizo viral un video en el que lo podemos ver en su nuevo emprendimiento como taquero.

Ulises de la Torre es actor y conductor de televisión en el programa Cuéntamelo Ya! Fin de semana. Sin embargo, su aparición atendiendo un puesto de tacos generó curiosidad entre los Internautas que no conocían este lado del famoso.

Captan a Ulises de la Torre vendiendo tacos

El lente de Kadri Paparazzi captó al conductor en su negocio Los Igualados, un puesto de barbacoa que ha puesto recientemente. EL video generó incertidumbre sobre si está pasando una crisis financiera o simplemente tomó la decisión de invertir su dinero.

La información detalla que el conductor de Televisa tomó la decisión de no contratar gente y atender el mismo el negocio, pues apenas va comenzando a trabajar en la taquería.

Por su parte, uno de los integrantes del canal de YouTube apuntó que si bien Ulises no tenía gente en el momento en que lo grabaron, saludaba amablemente a las personas que pasaban frente a su local.

El actor es famoso por su paso por reconocidas telenovelas mexicanas como “Soñadoras”, “Locura de amor”, “Código postal”, “Miss XV”, “Tres familias” y “Corona de lágrimas”; su última aparición en este tipo de programas fue en 2023.

¿Cuál es el negocio de Ulises de la Torre?

Ulises tiene un negocio de barbacoa de picaña llamado Los Igualados. El local se ubica en Querétaro 50, progreso Tizapán. La cuenta de Instagram del negocio existe desde enero del 2026, por lo que se trata de un nuevo emprendimiento, el cual el hombre promociona con orgullo en sus redes sociales.

Se trata de un local pequeño pero ubicado en una zona donde varias personas pasan caminando. En sus servicios, también cuentan con entrega a domicilio y realizan eventos de todo tipo. El kilo de barbacoa tiene un costo de 750 pesos, mientras que ofrecen los tacos individuales en 35 pesos si es con tortilla de maíz y 40 pesos con tortilla de harina.