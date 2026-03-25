Reencuentro del elenco de Hannah Montana por el 20 aniversario de la serie

El 20 aniversario de Hannah Montana fue uno de los momentos más esperados por los fans de Disney Channel, pues traería consigo momentos llenos de nostalgia. Este lunes 23 de marzo, se reunió a parte de su elenco en un evento especial que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de lo icónico de la reunión de Miley Cyrus y sus excompañeros de set, dos actores muy importantes no asistieron.

FOTOS del reencuentro del elenco de Hannah Montana por el 20 aniversario de la serie

Miley Cyrus, Jason Earles, Moisés Arias, Cody Linley, Shanica Knowles y Anna Maria Perez de Tagle se reunieron en la alfombra morada del Teatro El Capitán, en Los Ángeles, donde se realizó la premier y la watch party del especial de Hannah Montana 20th Aniversario.

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El reencuentro del elenco estuvo lleno de sonrisas, abrazos y recuerdos, con los actores y actrices celebrando dos décadas de la historia que los catapultó a la fama. Las fotos se viralizaron como un homenaje a la magia de Disney Channel.

Fotos del reencuentro del elenco de Hannah Montana ı Foto: IG disneyplus

Para sorpresa de muchos fans de la serie, ni Emily Osment, quien interpreta a la mejor amiga de Hannah Montana, Lily, ni Mitchell Musso, quien dio vida a Oliver, asistieron al reencuentro por el 20 aniversario.

No obstante, la actriz compartió un mensaje en redes sociales que fue acompañado de un video.

“Hannah Montana cambió mi vida, me dio un respeto de por vida por este medio de comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido del tiempo y respeto al trabajar en un espacio de adultos siendo tan joven”, escribió Emily Osment.

“No puedo decirles lo que significan para mí sus dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber sido parte de este gigante televisivo de una generación. Nunca estaría donde estoy sin ustedes, trabajando en otro hermoso programa que amo con tanto cariño. Con todo mi corazón, ¡GRACIAS! Lilly“, agregó la intérprete.

Por su parte, Mitchel Musso compartió algunas fotografías junto a sus compañeros de elenco de Hannah Montana y escribió: "Hannah Montana envolvió mi corazón y nunca me dejó ir. Literalmente crecimos con todos ustedes - largos días, horarios locos, líneas de aprendizaje, rompiendo entre tomas, y averiguando la vida mientras las cámaras rodaban.

“Como dijo mi Lillypop en su publicación, muchos de ustedes construyeron familias propias y compartir esta maravillosa historia con sus hijos es un regalo más allá de las palabras. Ha sido la parte más genial de HM.

“Gracias por creer en un niño bobo de Texas que llevaba algunos trajes cuestionables con un corte de pelo como ese. A todos ustedes, gracias por darme la bienvenida en sus hogares y corazones hace 20 años y todavía permitirme estar aquí hoy“, expresó el actor que interpretó a Oliver.

Además, en el especial, Miley Cyrus no perdió la oportunidad de regalarnos momentos llenos de nostalgia y recreó la mítica escena de despedida de su casa de Malibú.