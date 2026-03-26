El Electric Daisy Carnival México (EDC) ya anunció la fecha en que saldrán a la venta los boletos para la edición 2027. El festival, considerado uno de los más importantes de música electrónica en el país, se celebrará del 19 al 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, recinto habitual que cada año reúne a miles de asistentes.

Aunque aún no se ha revelado el cartel oficial de artistas, la gente ya se está preparando para asegurar sus entradas. Conoce cuándo puedes comprar los boletos y sus precios.

EDC 2027: Preventa, venta de boletos y precios

Los organizadores del EDC 2027 pusieron en marcha el esquema de preventa Future Owl, se trató de una fase inicial que ofrece precios más accesibles para quienes compran con anticipación sus boletos. El calendario de ventas comenzó el martes 24 de marzo con las etapas Beyond y Priority, ambas estuvieron disponibles mediante códigos bancarios.

Luego, el miércoles 25 de marzo se abrió la preventa Banamex y finalmente, este jueves 26 de marzo, a las 2:00 pm se habilitará la venta general, donde está incluida la opción de adquirir boletos en las taquillas del Palacio de los Deportes.

“Como cada año, regresa para hacerlo todo más grande. Consigue tus boletos a precio FUTURE OWL — por primera vez en nuestra historia, ¡el más bajo de todos! 19 + 20 + 21 de febrero 2027. La cuenta regresiva empieza ahora”, escribió en redes sociales la cuenta oficial del EDC México.

Precios y beneficios de cada boleto

Los precios para los tres días del EDC 2027 en esta fase Future Owl son:

ABONO GENERAL: $3 mil 480 MXN + más cargos por servicios.

COMFORT PASS: $4 mil 180 MXN + más cargos por servicios (incluye acceso exprés exclusivo y baños premium con aire acondicionado).

BANAMEX PLUS: $6 mil 960 MXN + más cargos por servicios (incluye entrada exprés, amenidades exclusivas, opciones gourmet, plataformas VIP, actividades especiales, préstamo de batería, Wifi, guardarropa, Beauty Bar y Barber Shop).

¡Aquí los precios de la fase FUTURE OWL! 🫶❤️ ¡Prepárense y pongan recordatorio para la #PreventaBanamex a las 2PM y obtengan sus abonos al precio más bajo! ✨



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Future passes are here! 🫶❤️ Set your alarms and lock in your passes at the lowest price.… pic.twitter.com/Y1nkNaIbXQ — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) March 24, 2026

La cuenta regresiva ya comenzó, y todo apunta a que el próximo febrero la Ciudad de México volverá a vibrar con la energía única del EDC. Sin embargo, pese al anuncio de la venta de boletos, los fans del evento aún esperan que se anuncie el cartel completo de artistas.