Segundo día del EDC México: vibra entre música, comunidad y emociones

El segundo día del Electric Daisy Carnival (EDC) 2026 se convirtió este sábado en una pasarela de expresiones visuales y culturales, donde los asistentes volvieron a apostar por atuendos extravagantes, vestimentas coloridas y plateadas, así como accesorios que reflejan la esencia del festival más grande de música electrónica de América Latina.

Bajo un cielo soleado y un clima inmejorable, entre los miles de asistentes no faltaron las botargas de dinosaurios, inflables de marcianos, personajes fantásticos y disfraces que transformaron el recinto en un universo surrealista.

Banderas de One Piece, personas caracterizadas como Spider-Man, Iron Man, los Hombres de negro e incluso los Teletubbies formaban parte del paisaje visual. El espíritu festivo también se manifestó a través de los tradicionales “tótems”, sostenidos por los asistentes para identificarse entre la multitud o transmitir todo tipo de mensajes.

Entre los más creativos destacaban frases como “Eso está bien Therian”, “Viva el EDC” —acompañado por una imagen intervenida con Inteligencia Artificial de la Presidenta Claudia Sheinbaum— y “Nací para este momento”.

Tótem de "Nací para este momento" en el segundo día del EDC México 2026 ı Foto: La Razón/Armando Armenta

La cultura pop tuvo también una fuerte presencia y, en el marco de la celebración de sus 30 años, Pikachu, Charmander y Gengar aparecieron entre la multitud, mientras que otros asistentes portaban carteles con frases musicales, como el “mientras uno esté vivo debe amar lo más que pueda”, del puertorriqueño Bad Bunny.

El EDC también volvió a confirmarse como un punto de encuentro internacional, pues entre el público ondeaban banderas de Venezuela y Colombia, aunque las que más destacaban eran las de Costa Rica, visibles en distintos puntos del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre quienes viajaron desde ese país estaban Anthony y Yensi, quienes hicieron el trayecto hasta la Ciudad de México específicamente para vivir el festival. “Es la primera vez que venimos y la verdad es que nos ha parecido increíble, fantástico. Venimos a disfrutarlo”, expresó Yensi a La Razón, mientras recorría los escenarios con gran entusiasmo.

Antes de caer la tarde, los alrededores de los escenarios ya mostraban una notable concentración de público. El Kinetic Field, escenario principal del festival, figuraba entre los más concurridos: dos robots gigantes y la figura monumental de un búho vigilaban a los asistentes desde la estructura central, creando una poderosa atmósfera futurista.

▶ #Video | 🎆 Con la caída de la tarde, el Kinetic Field ya reunía a miles de asistentes en la segunda del EDC, que disfrutaban de la enérgica presentación de Mike Posner. El DJ no dudó en conectar con los asistentes hablando en español a la voz de “qué buen día para estar vivo”… pic.twitter.com/xqegafiXZT — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 22, 2026

La expectativa crecía particularmente ante la presentación del DJ sueco Alesso, uno de los artistas más esperados del día y favorito de buena parte del público, cuyo set prometía ser uno de los momentos culminantes de la jornada.

La música, omnipresente mediante los sets de Lokier, Mike Posner y Josh Baker, entre otros, marcaba el pulso del encuentro con beats electrónicos, visuales y luces que envolvían a los asistentes en una experiencia sensorial sin igual.

La música como refugio en el EDC

Más allá del espectáculo, el EDC también fue escenario de historias profundamente emotivas. Entre la multitud se encontraba Sergio, quien mientras se dirigía al escenario principal portaba un tótem con un mensaje conmovedor: “Mamá, soy feliz aquí, ¿lo ves desde el cielo?”.

El joven compartió a La Razón que perdió a su madre hace algunos meses y decidió asistir al festival como una forma de homenaje y conexión emocional. “Ella sabía que venir al festival era una forma de liberarme y de conectarme con este mundo de la música electrónica.

Muchas personas se han acercado a abrazarme, a decirme condolencias, y siento que eso es un abrazo para mamá. Esta vibra que estoy sintiendo aquí y todo el cariño de la gente me hace sentir bien y, pues, sé que mamá me está viendo desde el cielo”, relató.

Sergio en el EDC México 2026 ı Foto: La Razón/Armando Armenta

Sergio también explicó que su vínculo con el festival tiene más de una década y, en esta ocasión, acudir a esta edición tiene un significado mucho más personal y su historia representa uno de los rasgos más distintivos del evento: la capacidad de la música electrónica para generar comunidad, acompañamiento y experiencias compartidas entre completos desconocidos.

“Yo he asistido desde la primera edición en el 2013 y la verdad es que la música siempre ha conectado con todos y con todo. La electrónica me gusta porque, sin necesidad de decir palabras, expresa muchos sentimientos encontrados; mi mamá compartía esos sentimientos porque también le gustaba la música electrónica”, finalizó.