Alan Ritchson es declarado inocente y se le retiraron los cargos en su contra, luego de que un nuevo video captado por la cámara corporal del propio actor, diera más pistas de lo que sucedió durante la pelea con su vecino de hace unos días.

El actor, conocido por su papel en la serie Reacher, había sido acusado de agredir a su vecino en un altercado que escaló rápidamente y se volvió viral. Sin embargo, las imágenes reveladas muestran un contexto distinto al que inicialmente se había reportado, lo que permitió a las autoridades reconsiderar el caso y concluir que no existían pruebas suficientes para imputarlo.

Salen a la luz más videos de Alan Ritchson peleando con su vecino; clave para defender su inocencia

El 22 de marzo diversos medios estadounidenses reportaron que el actor Alan Ritchson había protagonizado una pelea con su vecino en Nashville, Tennessee.

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En los primeros videos difundidos por testigos, se veía a Ritchson forcejeando y golpeando al otro hombre. Esto ocasionó que en redes sociales se pensara que el histrión era agresivo, sin embargo, ahora se sabe que actuó en defensa propia.

Un video de la cámara corporal que Alan Ritchson portaba muestra que el actor intentó mediar antes de que la situación se descontrolara.

En las imágenes se observa cómo el famoso pide calma y se aleja en varias ocasiones, mientras su vecino lo confronta de manera insistente. Estos detalles fueron determinantes para que la policía concluyera que el actor no actuó con violencia premeditada, sino en defensa propia. Tras la revisión del material, las autoridades decidieron absolverlo de los cargos, por lo que fue declarado inocente.

JUST IN: Brentwood Police say 'Reacher' star Alan Ritchson acted in self-defense, say no charges will be filed.



The development comes as new footage appears to show Ritchson's neighbor blocking the road while he was on his motorcycle.



"After reviewing available evidence,… pic.twitter.com/oGjoa75xuT — Collin Rugg (@CollinRugg) March 24, 2026

¿Una película inspirada en la pelea de Alan Ritchson con su vecino?

A raíz de la pelea de Alan Ritchson con su vecino, en redes sociales circula el “tráiler” de la nueva película del actor. Se trata de un clip realizado con Inteligencia Artificial donde aparecen distintas tomas que “recrean” el pleito entre los hombres.

En el material, la persona que graba el pleito desde su ventana es el actor y luchador estadounidense John Cena. Este video ya le ha dado la vuelta al mundo y ha generado un sinfín de reacciones, sobre todo risas.

New Alan Ritchson movie trailer just dropped pic.twitter.com/BmHBFcFv61 — MERICA MEMED (@Mericamemed) March 25, 2026

¿Quién es Alan Ritchson?

Alan Ritchson es un actor estadounidense que nació en Grand Forks, Dakota del Norte, el 28 de noviembre de 1982. Debutó en la pantalla como Aquaman/Arthur Curry en la serie Smallville (2005-2010) y luego participó como Thad Castle en la comedia Blue Mountain State (2010-2012).

En 2018, dio vida a Hank Hall en la serie Titans de DC Universe/Max. Para 2022, comenzó a interpretar al personaje principal Jack Reacher en la serie Reacher de Prime Video.