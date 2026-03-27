¿De qué murió James Tolkan? Actor de Volver al Futuro y Top Gun

Murió James Tolkan, un actor icónico de Hollywood que marcó a más de una generación de cinéfilos y participó en algunas de las franquicias más importantes a la fecha como Volver al Futuro y Top Gun.

La noticia fue confirmada por el representante de James Tolkan, quien destacó la vida y trayectoria del actor. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha generado interés entre el público es que no se reveló la causa de su fallecimiento.

James Tolkan ('Back to the Future', 'Top Gun') has sadly died 💔



He was 94 🕊️ pic.twitter.com/SpM9CCcmbV — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) March 27, 2026

¿Quién era y de qué murió James Tolkan?

Por el momento, no se ha aclarado la causa de muerte del famoso histrión. El silencio sobre el motivo detrás de su fallecimiento ha provocado especulaciones en redes sociales mientras se habla sobre las circunstancias de su muerte.

James Stewart Tolkan fue un actor americano nacido en Michigan el 20 de junio de 1931, quien antes de formar parte de la industria del entretenimiento, era hijo de un comerciante de ganado.

Tras acudir a la Universidad de Iowa, el colegio de arte Coe College, al Actors Studio y al Eastern Arizona College, desarrolló una carrera extensa en teatro en Nueva York por dos décadas.

James Tolkan, Back to the Future’s ‘Mr. Strickland’, Has died at age 94 https://t.co/hJXKHRx3bl pic.twitter.com/eLDoLNNErq — Back to the Future™ (@BacktotheFuture) March 27, 2026

Tolkan es conocido por su interpretación en la famosa trilogía de Volver a Futuro, como el director Strickland del instituto de Hill Valley.

En Top Gun, dio vida a al comandante Tom ‘Stinger’ Jardian, superior directo del personaje de Tom Cruise. En una de sus escenas más recordadas reprende al piloto Maverick por su conducta imprudente.

También ha aparecido en otras películas como WarGames y Masters of the Universe. Además, en el pasado hizo apariciones como invitado en muchas series de televisión, incluyendo Miami Vice, The Fresh Prince of Bel-Air, y como un miembro habitual del reparto en A Nero Wolfe Mystery (2001-2002).

Sobre su vida privada, Tolkan estuvo casado por 54 años con Parmelee, a quien conoció en una producción teatral en el año 1971. La pareja permaneció unida hasta la muerte del histrión.

James Tolkan no tuvo hijos, pero sí tres sobrinas. Se sabe que mantenía un fuerte aprecio por los animales, por lo que la familia sugirió realizar donaciones a refugios, organizaciones de rescate o a la Humane Society.