Llega por primera vez a México el ballet de Peter Pan de Septime Webre, considerada como una de las grandes producciones de las artes escénicas en la actualidad. Para Tonatiuh Gómez, productor y primer bailarín internacional, encarnar al icónico personaje y presentarse en el Auditorio Nacional es “un sueño”, además de un logro al acercar propuestas importantes de teatro al público mexicano.

En entrevista para La Razón, Tonatiuh Gomez detalló qué podemos esperar del ballet de Peter Pan, donde si bien parten de la historia original de J. M. Barrie, también habrá guiños a la cultura mexicana, una condición que él mismo puso a Septime Webre para traer la obra a México. “Parte de nuestros valores en la fundación son poner nuestras raíces en ballets o producciones contemporáneas”, aseguró.

Tonatiuh Gómez reimagina Peter Pan desde México ı Foto: Cortesía

“Fue chistoso porque (Septime) me dijo que ya tenía un poquito de inspiración en la península de Yucatán, él me dijo ‘con las princesas tigrillas yo había pensado en los mayas’ y entonces solo era fortalecer y que la historia suceda ahí”, contó sobre el cambio de un entorno londinense a Mérida, Yucatán.

Hubo otros factores más allá de la inspiración inicial del coreógrafo que les hicieron elegir a ‘La Ciudad Blanca’ como el hogar de Wendy, John y Michael. “Tenía mucho sentido hacerlo ahí por la flora y la fauna que podíamos utilizar en la obra [...] También pensábamos en cómo hacer una casa de arquitectura inglesa en México; las casas de Mérida tienen un estilo similar, que viene de influencia europea”, contó.

“No queríamos cambiar nada de la historia, solo la parte visual”, aclaró, pues asegura que podremos disfrutar de la historia clásica que todos conocemos, solo con detalles ambientados en México y en referencia a la historia del país. De este modo, el capitán Garfio tendrá un atuendo de conquistador y en las escenas podremos ver varios guiños a la cultura mexicana.

Este no es el único cambio en la puesta en escena de Arte Mi Amor Entertainment y la Fundación Tonatiuh Gómez, pues también se incluyeron elementos tecnológicos para atraer a nuevas audiencias al teatro y llevar la imaginación de los espectadores más allá: “Creemos que en los momentos en los que estamos metiendo este tipo de multimedia o videomapping, es para reforzar muchas cosas que son difíciles de hacer con elementos teatrales tradicionales”, explicó.

“En lugar de nada más ver un telón de estrellas atrás y Peter Pan, Wendy y los hermanos volando, hacemos una cosa más inmersiva como de cine. De repente parece como que salen de la ventana de la casa de Wendy, se ve todo Mérida y empiezan a viajar y a pasar nubes, luego van por el mar. Entonces se vuelve más espectacular”, mencionó con un ejemplo de lo que veremos en escena.

Agregó: “Lo peor que podemos hacer en las artes escénicas es quedarnos en lo clásico tradicional. Hay que apalancarnos de estas herramientas y de la tecnología para mejorar muchísimo las producciones y hacerlas más atractivas para nuevos públicos”, señaló.

La obra contará con la participación del Ballet de Jalisco, así como con alrededor de 150 niños, niñas y jóvenes provenientes de escuelas públicas y privadas de danza de Jalisco, Tijuana y Ciudad de México como una manera de hacer más accesible una experiencia de una producción de gran nivel.

La puesta mezcla el ballet clásico con elementos como el slapstick, tango o el hip hop en algunas partes de la obra.

Finalmente, Tonatiuh Gómez habló sobre por qué ver esta nueva versión del clásico: “Si no conocen la historia de Peter Pan o no han tenido oportunidad (de verla en vivo), pues qué mejor que verla con una influencia de nuestro país y que de alguna manera se impregne también esa magia, que los papás lleven a sus hijos a compartirles algo que fue muy importante para muchos de nosotros en la infancia”, reflexionó.

El ballet de Peter Pan contará con una breve temporada. Comenzará el 10 de abril en Guadalajara y tras una serie de funciones en el Teatro Degollado, tendrán una única función en el Auditorio Nacional el 17 de mayo, para terminar con la gira el 6 de junio en Tijuana.