¿De qué murió Mary Beth Hurt? Actriz de El Mundo según Garp

Hollywood se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Mary Beth Hurt, una actriz que destacó en diferentes proyectos cinematográficos como El Mundo según Garp o El exorcismo de Emily Rose.

¿De qué murió Mary Beth Hurt?

Su fallecimiento se dio a conocer a través de un comunicado que estremeció a los amantes del séptimo arte. Fue la hija de la actriz quien dio a conocer el fallecimiento a través de una publicación. “Ayer por la mañana perdimos a mi madre, Mary Beth, a causa del Alzheimer, tras una década luchando contra la enfermedad”, contó.

“Fue actriz, esposa, hermana, madre, tía y amiga, y desempeñó todos esos roles con gracia y una nobleza admirable. Aunque estamos de luto, nos reconforta saber que ya no sufre y que se ha reunido con sus hermanas en paz”, señaló la mujer.

La enfermedad de Alzheimer es una demencia progresiva que deteriora la memoria, el pensamiento y la conducta, siendo la causa más común en adultos mayores. Este padecimiento no tiene cura, por lo que el tratamiento se limita a gestionar los síntomas.

¿Quién es Mary Beth Hurt?

Mary Beth Hurt fue considerada como una figura reconocida en Hollywood. Es originaria de Marshalltown, Iowa. Estudió en la universidad de su estado y después se mudó para estudiar a la Universidad de Nueva York.

Su talento era notorio y llegó a ser nominada al premio Tony por su participación en “Crimes of the Heart”, así como “Trelawny of the Wells” y “Benefactors”.

Un par de años más tarde formó parte de la cinta “Interiors”, donde fue elogiada por Woody Allen; posteriormente se sumó a “El mundo según Garp”, “Chilly Scenes of Winter”, “La edad de la inocencia” de Martin Scorsese y “Seis grados de separación”. En su filmografía también se incluyen cintas como “El exorcismo de Emily Rose” y “El dragón rojo”.

Mary Beth Hurt comentó que era muy cuidadosa con sus papeles, ya que rechazó muchos que no le interesaban: “El cincuenta por ciento de los papeles que me ofrecen no valen para nada. No me refiero a la importancia del personaje. No tienen nada de interés. Así que acepto los que me parecen interesantes, a menos que lleve mucho tiempo sin hacer ninguno. En ese caso, acepto uno que no me interese”.