¿Cuál es el reparto de ‘Coppola, el representante’?

La miniserie de televisión Coppola, el representante relata la vida polémica de Guillermo Coppola, el empresario argentino y representante del futbolista Diego Maradona.

Esta miniserie biográfica fue escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, mientras que Arierl Winograd fue el encarcado de dirigir la producción de Pampa Films y Gloramundi Producciones.

La serie fue confirmada en junio de 2021 por Star+, y en 2022 se confirmó que Juan Minujín sería el encargado de dar vida a Guillermo Coppola en esta serie que se estreno en 2024.

Esta miniserie biográfica comenzó a rodarse en Buenos Aires, Argentina a partir de julio de 2022, y posteriormente se trasladaron las grabaciones a Nápoles, Italia, concluyendo las grabaciones tan solo un año después, a mediados de julio del 2023.

Reparto de “Coppola, el representante”

Entre el reparto principal de la miniserie biográfica de Guillermo Esteban Coppola se encuentran:

Juan Minujín como Guillermo Coppola

Mónica Antonópulos como Yuyito González

María Campos como Susana Giménez

Santiago Bande como Guillermo Coppola Joven

Adabel Guerrero como Alejandra Pradón

Mónica Raiola como Mary

Joaquín Ferreira como Leopoldo ‘Poli’ Armentano

Alan Sabbagh como Mariano

María Marull como Silvia

María Del Cerro como Karina Rabolini

Federico Barón como Daniel Scioli

Mayte Rodríguez como Sophie

Agustín Sullivan como Carlitos Menem Jr.

Actualmente la serie Coppola, el representante puede ser vista en Disney+ debido a que esta plataforma absorbió los contenidos de Star+ en 2024.

Se espera que salga una segunda temporada de esta serie, la cual constará de seis capítulos en los que se integrarán Ornella D’Elia y Toto Rovito al elenco.

Serie Coppola, el representante ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Guillermo Coppola?

Guillermo Esteban Coppola nació el 12 de octubre de 1948 en Buenos Aires, Argentina. Es un empresario que es conocido por haber representado a varios futbolistas; entre ellos, Diego Maradona, a quien representó por 18 años.

La vida de Coppola estuvo llena de lujo, fiestas y polémicas, por lo que incluso fue detenido en 1996; cuando un escándalo por presunta portación de sustancias ilícitas con fines de comercialización lo tuvieron recluido por 97 días.

Maradona aceptó que Coppola fuera su representante con la única condición de que este no representara a ningún otro jugador, por lo que esta estrecha relación de trabajo y amistad dio comienzo en 1985 y terminó en 2003.

Guillermo Coppola y Juan Minujín ı Foto: Especial

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