¿Quién era y de qué murió Dee Freeman, actriz de Dexter y Sistas?

La actriz Dee Freeman falleció a los 66 años, su familia emitió un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la lamentable noticia.

“En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos esta actualización con ustedes. Dee falleció pacíficamente el 2 de abril de 2026 después de una valiente y valiente lucha contra el cáncer”, se lee en el comunicado publicado en el perfil de Instagram de la actriz.

“Gracias a todos los que apoyaron a Dee durante su batalla. Le impresionó saber cuántas personas se preocupaban por ella y estaban tirando por ella. Sabemos que Dee está allí en el cielo siendo la fuerza de la naturaleza que siempre fue. Ahora lo está haciendo con sus alas de ángel puestas. Descansa en paz, Dee”, concluyó el mensaje.

¿De qué murió Dee Freeman?

La actriz Dee Freeman murió debido al cáncer de pulmón que padecía, el cual le fue detectado en etapa 4, lo que significa que ya se había propagado por varias partes de su cuerpo.

¿Quién era Dee Freeman?

Dee Freeman nació el 6 de junio de 1959 en Louisiana. Tras terminar la preparatoria, se enlistó en el United States Marine Corps “por una apuesta”. Sirvió seis años y salió con el rango de Sargento. Esta experiencia le inculcó disciplina y resiliencia que marcó toda su vida. Después vivió en Japón, donde trabajó como disc jockey en la estación de radio FM Aomori, una emisora completamente japonesa.

Se dedicó al teatro desde joven y participó en más de 80 producciones escénicas, comenzando con Shear Madness en el Kennedy Center de Washington D.C. Recibió numerosos premios y fue nominada dos veces al NAACP Image Award por obras como Homegirl y The Last Street Play.

En los años 90 se mudó a Los Ángeles y desarrolló una carrera de más de 25 años en televisión y cine.

Sus créditos incluyen apariciones en series como: NCIS: Los Ángeles, Shameless, Dexter, Cold Case, ER, The Shield, Six Feet Under, Sistas (de Tyler Perry, donde interpretó a Valerie Barnes, uno de sus roles más recordados, entre otras producciones.