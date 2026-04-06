Chase Infiniti: ¿Cuál es su nombre real y de dónde es?

Chase Infiniti es uno de los nuevos rostros de Hollywood que cada vez suena más en las premiaciones importantes, así como en series, películas y otros proyectos del entretenimiento a nivel internacional.

Hasta el momento, Chase Infiniti solo ha participado en cuatro producciones. Un video musical, una película y dos series, pero ya es considerada como una de las actrices del momento.

Asimismo, ha destacado gracias a su aparición en la cinta ganadora del Oscar, Una Batalla Tras Otra. La película de Paul Thomas Anderson la convirtió en uno de los rostros protagonistas de la última temporada de premios.

En ese sentido, logró quedar nominada por su participación en dicha cinta a mejor actriz en los Globo de Oro y en los Bafta, aunque no consiguió ninguno de los premios.

Nombre real de Chase Infiniti

Chase Infiniti es el nombre real de la actriz. El mismo lo obtuvo porque sus padres decidieron homenajear a sus dos películas favoritas, Batman Forever y Toy Story.

Chase fue por el papel de Nicole Kidman en la película del superhéroe, mientras que Infiniti viene de la frase de Buzz Lightyear “to the infinity and beyond” (hasta el infinito y más allá).

¿De dónde es Chase Infiniti?

Chase creció en un barrio a las afueras de Indianápolis, donde aunque ninguno de sus padres tenía relación con la industria del entretenimiento, la creatividad era muy valorada.

En ese sentido, su padre dirigía una empresa de construcción y además era batería en una banda de jazz. “Todos los domingos íbamos a la iglesia, así que la música góspel siempre ha formado parte de mi vida. También íbamos con frecuencia a ver obras de teatro y musicales. A los cinco años, mi mayor sueño era ser cantante. Cuando tenía 10, mi madre me animó a hacer un casting para un musical. Me enamoré del escenario y supe que no había forma de que lo abandonara”, afirmó en una entrevista para Vogue Francia.

Decidió cambiar de colegio para unirse a un programa de teatro y, años después, estudió Teatro Musical en el Columbia College Chicago. Meses después, llegaría su primer papel en la serie Presunto inocente (2024) de Apple TV+.

No era conocida, apenas acudía a eventos y citas importantes de la industria... y entonces llegó su momento. “Me asusté muchísimo la primera vez que me lo dijeron. Llamé enseguida a mis padres y les dije: ‘Mamá, mañana voy a conocer a Leonardo DiCaprio y a Regina Hall’. Ellos también estaban muy nerviosos, incluso más que yo”, recordó en una entrevista para The Guardian.

“Estaba aterrorizada. Estuve temblando casi todo el día porque estaba muy ansiosa. Me presioné muchísimo sin motivo. Creo que no me tranquilicé hasta que volví a casa esa noche y pensé: ‘Bueno, he superado el primer día”, reveló.