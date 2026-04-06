Muere la mamá de Edgar Villa, actor de La Oficina: ‘Vuela alto’

Muere la mamá de Edgar Villa, actor de La Oficina

Edgar Villa ‘Villita’ dio a conocer este lunes 6 de abril la muerte de su mamá, Ana María Enciso Bernal. El actor recientemente ganó popularidad gracias a su personaje como Aniv de La Oficina, la exitosa serie de Prime Video.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Edgar Villa dio a conocer la muerte de su madre a través de una serie de publicaciones. La primera fue un mensaje conjunto con su agencia de talento.

En la imagen, podemos ver a la mujer en una foto donde aparece en una edad más avanzada pero mostrándose muy sonriente mientras lleva puestos unos lentes de sol.

En una segunda publicación, Edgar se muestra más vulnerable y dedica un sentido mensaje sobre la muerte de su madre, donde se detalla que la mujer nació el 26 de junio de 1947 y murió el 5 de abril de 2026.

"Hoy con profundo pesar me toca hacer un alto para despedir al ser que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi cómplice. Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos. mis bendiciones hasta el cielo, Descansa en paz te amo mami vuela alto“, escribió él.

En la imagen, aparece ella con lo que parecía su vestido de novia en sus años de juventud. Llevaba un peinado impoluto con una corona y la parte de arriba del vestido tenía un escote en forma de v.

Rápidamente, en redes sociales surgieron comentarios donde deseaban pronta resignación para la familia del comediante. Algunos comentarios fueron los siguientes:

"Villita lo siento muchísimo, abrazo enorme a ti y a toda tu familia“.

"Un abrazo fuerte y mucha luz para ella“.

"Lo siento mucho. Un abrazo muy fuerte, carnal. Te queremos“.

"Lamento tu pérdida querido amigo, las palabras no alcanzan para manifestarte nuestro cariño“.

"Tu madre te vio consolidarte y seguro se fue estando orgullosa de ti. A la memoria de tu madre“.

La familia decidió guardar discreción y evitar brindar mayor información respecto al fallecimiento de la madre del comediante.

La pérdida de la madre de Edgar Villa llega en medio de un gran éxito para el actor en su carrera profesional, pues recientemente impresionó a millones de espectadores por su papel de Aniv en La Oficina, serie de comedia mexicana que es de las más vistas en Prime Video a nivel internacional.