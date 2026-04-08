HD Band lanza sencillo propio y acelera ascenso en los escenarios

Con poco más de un año de trayectoria, HD Band vive un momento decisivo: el salto de los escenarios de bares hacia foros de mayor alcance, respaldado por el lanzamiento de su música original. La banda, integrada por Dave Milmo, Beatriz Villanueva y Cristóbal Orellana, ha logrado consolidar un concepto que mezcla nostalgia, potencia vocal y ambición artística.

En entrevista con La Razón, Cristóbal Orellana define el rumbo que buscan. “Queremos alta definición en todos los sentidos, no sólo en lo musical, sino en lo que transmitimos arriba del escenario”, afirma. Para el cantante, este proceso también tiene un trasfondo personal: “Volver a empezar no es fácil. Yo ya había hecho televisión, doblaje, pero regresar a picar piedra en bares fue parte del camino para llegar a algo más grande”.

Por su parte, David Milmo subraya además el momento que atraviesan como banda: “Muchos proyectos se quedan en los covers y nosotros dijimos: ‘¿qué hacemos diferente?’ Pues música original. Queremos que la gente también nos identifique por nuestras canciones”.

El origen del grupo fue completamente orgánico. Los integrantes coincidieron trabajando en bares hasta que el director musical Ricardo Morales Domínguez terminó por unir las piezas. “Nos fuimos conociendo poco a poco y la química se dio muy natural”, recuerdan.

En ese equilibrio de voces, Beatriz Villanueva aporta una formación sólida y una identidad clara. “Desde muy niña estoy en la música. Mi familia viene del mariachi, pero yo me fui más hacia el blues, el jazz, la balada y el R&B”, explica. Con más de 10 años de trayectoria, la cantante también destaca el valor de este proyecto en su carrera: “Aquí estamos eligiendo lo que nos gusta, lo que nos vibra, y eso se siente diferente en el escenario”.

Milmo enfatiza la conexión interna del grupo como uno de sus mayores aciertos. “Cada uno ya traía experiencia, pero cuando nos juntamos todo fluyó. Nos acoplamos muy bien los tres y eso hace que el show tenga mucha dinámica”, señala. Incluso reconoce entre risas que no todo fue perfecto al inicio: “Cristóbal y yo no nos llevábamos tan bien, pero ahora todo está increíble”.

La banda mantiene su esencia con un repertorio que recorre desde los años 70 hasta los 2000, pero ahora suma un elemento clave: su propio material. El sencillo, compuesto por el guitarrista Salvador Morales Domínguez, marca el inicio de esta nueva etapa. “Todos metimos mano, lo llevamos a nuestro estilo y así nació”, explican.

Ese crecimiento ya se refleja en su agenda. HD Band se presentará el 11 de abril en el Foro Red Access como invitados del comediante Pepe Pelos; el 19 de abril en Campo Marte; y el 28 de mayo regresarán al Foro Red Access en Coyoacán, fechas que confirman su salida del circuito tradicional de bares.

Además, el proyecto ya comienza a expandirse fuera de la capital. “Se nos están abriendo puertas en Guerrero, Veracruz, Querétaro e incluso se están viendo oportunidades en Panamá”, adelanta Milmo, quien insiste en que la meta es clara: “Queremos llevar el show, pero también nuestra música propia a más escenarios”, concluye.