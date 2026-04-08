Laureano Brizuela enfrenta al sistema y renueva repertorio

Con la misma intensidad con la que irrumpió hace cuatro décadas, Laureano Brizuela vuelve a escena con un discurso frontal: música nueva, un reencuentro íntimo con su público y una batalla legal que no está dispuesto a soltar. “Yo le pertenezco a ese público. Y mis canciones ya no son mías, son de ellos”, afirmó en entrevista con La Razón, dejando claro que su vínculo con este país trasciende a diversas generaciones.

El llamado “Ángel del Rock” se presentará nuevamente en el centro de espectáculos La Maraka el próximo 26 de abril, en un formato de “tardeada” que apuesta por la cercanía con sus seguidores. “Hacen falta lugares como éste, donde realmente ves al artista, no a tres cuadras en una pantalla. Antes hacías temporadas en el Premiere, el Stellaris o El Patio, donde era algo muy íntimo con tu público. Ojalá se abran más espacios como La Maraka, porque permite que vayas con toda tu familia”.

El Dato: El caso legal de Laureano Brizuela llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió sentencias a su favor

En el escenario, no sólo apelará a la nostalgia, incluirá una mezcla de clásicos reimaginados y temas inéditos que forman parte de su nueva etapa creativa. “Estamos regrabando gran parte de los éxitos y sacando material nuevo cada mes y medio”, explicó.

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Entre esas novedades destacó un dueto con el líder de El Tri, Alex Lora: “Acabo de sacar un blues llamado ‘La mitad de un corazón’. ¿A quién se le ocurre sacar un blues en la era del reguetón? A los que respetamos las corrientes de las que venimos”, dijo convencido.

Lejos de adaptarse a tendencias, el cantante y compositor argentino defiende su esencia. “No voy a cambiar mi perfil simplemente porque hay corrientes híbridas nuevas, muchas carecen de musicalidad y de lírica”, sentenció.

Su postura también es generacional. Para Laureano Brizuela, el problema no es sólo musical, sino cultural: “Se ha desculturizado esta nueva sociedad, tenemos toda la información en un teléfono, pero nadie la consulta”, expresó.

Bajo esa lógica, el cantante insistió en que su música apuesta por la permanencia: “Lo que hacemos es para quedarse, no para desaparecer en meses. Veremos si en unos años perduran éxitos clásicos de música con letras tan huecas”.

LA BATALLA LEGAL. Pero no todo es estar arriba de los escenarios. El intérprete mantiene un frente abierto en el ámbito legal, tras años de litigio contra el Estado mexicano.

“No admito que el Estado se haga de la vista gorda, de un compromiso que no puede eludir”, subrayó, y explicó que su caso fue llevado ante instancias internacionales, donde —aseguró— ha ganado dos resoluciones. “Se admiten siete violaciones y el Estado tiene que cumplir una ruta de reparaciones”, añadió.

Sin embargo, acusó que el proceso sigue estancado. “Lleva años sin una propuesta coherente, por eso levanté la voz”, dijo. Enfatizó que no se trata sólo de dinero: “Aquí hay reparaciones morales, materiales e inmateriales; y un pedido público de disculpa”.

La batalla legal de Laureano Brizuela se remonta a la década de los años 90, cuando fue acusado por un presunto fraude fiscal derivado de manejos irregulares atribuidos a su contador, hijo del conductor Raúl Velasco.

El caso lo llevó a prisión y a enfrentar un proceso judicial que se prolongó durante varios años, hasta que finalmente fue absuelto y declarado inocente, al no comprobarse delito alguno.

Sin embargo, el cantante sostuvo que fue víctima de un abuso de poder por parte de autoridades, situación que derivó en un litigio internacional en el que busca una reparación integral por los daños materiales y morales sufridos.