Maul: Lord de las Sombras, la reivindicación del villano

Aquel que fuera uno de los más llamativos y prometedores personajes a la hora de promocionar Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma (1999), convertido a través de carteles y portadas de revistas en una irresistible invitación a atestiguar la materialización de la épica previa a lo narrado en la saga fílmica más grande de la historia; pero cuya oscura e inquietante presencia en la pantalla grande resultó tan poderosa como efímera, aquí por fin es completamente reivindicado.

Con esta historia sobre el afán de recuperar su estatus de cabeza criminal en los bajos fondos de la otrora ostentosa República, hoy caída bajo la sombra del Imperio que se extiende irremediablemente, Maul no sólo regresa en Maul: Lord de las Sombras con su ya conocido acoso desasosegante y las brutales irrupciones impregnadas de fatalidad —siempre igual de perturbadoras— que dan pie a fúricos combates, sino que estos se vuelven una deliciosa constante para así responder en cada episodio a la exigencia de los fans por recuperar el uso de los sables en las producciones de la franquicia, en este caso con su variante roja soltando tajos salvajes desde la oscuridad como corresponde a los Siths.

Pero eso no es todo, dentro de la trama que transita entre sindicatos gangsteriles en conflicto, el otrora asesino del maestro Qui-Gon Jinn funciona como detonador de un particular acercamiento al camino del lado oscuro de la Fuerza. A través de la relación que establece con una temperamental padawan sobreviviente de la purga Jedi, se manifiesta su parsimonioso y retorcido lado manipulador pocas veces visto, otorgándole matices a su personalidad más allá de ser un mero instrumento ejecutor de muerte al servicio de otros intereses.

En cuanto a la trama policiaca con espíritu Neo Noir intergaláctico que sigue los pasos de un detective de semblante desencantado, encuentra el escenario ideal en la que pareciera una eternamente nocturna metrópolis del planeta Janix, con sus callejones salpicados de miseria, puertos aéreos y bodegones clandestinos, plantea un nuevo acercamiento al ciudadano de a pie y su transitar por lado urbano indolente del universo Star Wars.

Y aunque nunca deja de ser interesante y le da estructura al relato, es en este armado de líneas argumentales que se llega resentir cierto desequilibrio con acciones que evidencian de más lo intrascendente que la aventura puede ser en relación a problemáticas globales. Sin embargo, hay poco que reclamarle a la que se convierte en una emocionante evolución de un villano con muchísimo potencial. La primera temporada de Maul: Lord de las Sombras ya tiene dos episodios disponibles en Disney plus, y cada semana se irá estrenando uno nuevo.