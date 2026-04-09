Pulso GNP 2026: Cartel, precios, preventa y venta de boletos

El festival Pulso GNP regresa este 2026 cargado de energía y música. Desde su primera edición, el festival realizado en Querétaro se ha caracterizado por reunir a artistas nacionales e internacionales en un ambiente que combina música, gastronomía y experiencias culturales.

Este año, la expectativa es aún mayor, pues el cartel incluye nombres destacados en la escena musical contemporánea, por lo que es seguro que será jornada inolvidable para los asistentes. Conoce en La Razón el cartel completo y las fechas de venta y preventa de boletos.

Pulso GNP 2026: Cartel, preventa y venta de boletos

El cartel de Pulso GNP 2026 reúne a figuras de distintos géneros, desde el rock alternativo hasta el pop latino y la música electrónica. Los artistas que estarán este 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro son:

ROBBIE WILLIAMS

CAIFANES

BRUSES

DEORRO

DLD

ELECTRIFY

FOBIA

JOSÉ MADERO

KEVIN KAARL

KEVIS & MAYKKY

LA TEXANA

LA GUSANA CIEGA

LOS CLAXONS

MALCRIADA

NSQK

ORQUESKA

TRAVIS

¡PULSITOS! ESTAMOS DE VUELTA 🙌

Aparten la fecha, nos vemos en el Festival del Bajío ⛅️ pic.twitter.com/lN3NnE0XGt — Festival Pulso GNP (@PulsoGNP) March 13, 2026

En cuanto a la preventa de boletos para el Pulso GNP 2026, los organizadores del festival anunciaron que comenzará el 14 de abril de 2026 a través de la plataforma eticket, exclusiva para clientes con tarjeta Banamex. De este modo, los amantes de los eventos masivos podrán adquirir entradas con beneficios especiales y asegurar un lugar en el festival antes de que se agoten.

La venta general se abrirá el 15 de abril, también en línea y en puntos autorizados.

Además de los conciertos, Pulso GNP 2026 incluirá áreas gastronómicas, actividades culturales y zonas de descanso.

Precios de los boletos para el Pulso GNP 2026

General, Fase 1: $1, 870 pesos mexicanos. Incluye: Acceso a los tres escenarios dentro del festival, acceso a actividades, instalaciones y activaciones en áreas generales, zonas de comida y bebidas (alimentos no incluidos), zonas de descanso y lúdicas, gastronomía y productos de Pueblos Mágicos de Querétaro, instalaciones culturales, y activaciones de patrocinadores.

VIP, Fase única: $3 mil 800 pesos mexicanos. Incluye: Fast Line para el acceso al festival, pit lateral en los dos escenarios principales, selección gastronómica dentro de la zona Banamex VIP, coctelería especializada en barras de la zona Banamex VIP, baños premium dentro de la zona Banamex VIP, áreas de mesas y descanso dentro de la zona Banamex VIP y terraza con vista al escenario principal.