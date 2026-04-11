Daniel Gruener documenta la batalla contra el Parkinson

Por primera vez, México se suma a una acción internacional que busca colocar en la conversación pública una enfermedad que durante décadas ha permanecido en segundo plano: el Parkinson. Este 11 de abril, en el marco del Día Mundial del Parkinson, más de 27 puntos emblemáticos de la Ciudad de México se iluminarán de azul como parte de Spark the Night, una iniciativa que pretende visibilizar a los pacientes y exigir avances médicos.

El Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Fuente de la Diana Cazadora forman parte de los sitios que serán intervenidos con esta iluminación simbólica. Detrás de esta movilización está la ingeniera mexicana Cintya Aragón Canseco, diagnosticada con Parkinson juvenil hace siete años, quien decidió transformar su experiencia en una plataforma de visibilidad.

El Dato: El documental Champion of Hope le tomó 8 años al cineasta, filmando en siete países y concluyendo la grabación con este movimiento en México.

Para el cineasta Daniel Gruener, quien documenta este fenómeno en su película Champion of Hope, el movimiento responde a una urgencia global. “Cada seis minutos diagnostican a una persona en el mundo con Parkinson. Es una epidemia”, afirmó en entrevista con La Razón, al dimensionar el impacto de esta enfermedad neurodegenerativa.

Gruener ha acompañado durante ocho años al actor británico George Harris en la búsqueda de tratamientos para padecimientos considerados incurables. En ese recorrido ha sido testigo de historias que desmontan prejuicios, como la de Aragón. “Nos hemos cruzado con pacientes muy jóvenes… es la imagen opuesta a lo que pensamos de esta enfermedad”, explicó.

El director considera que este tipo de acciones marcan un punto de quiebre. “No es muy común que los pacientes levanten la voz… esto es un grito de impotencia y de frustración después de tantos años sin respuesta”, sostuvo, al referirse a la falta de avances científicos en más de siete décadas.

El documental, que se encuentra en su fase final, incorporará lo que ocurra en CDMX. “Creímos haber terminado la película, pero este movimiento nos sorprendió. Es muy importante tener testimonio de lo que está sucediendo”, detalló. Su intención es clara: amplificar una conversación que, asegura, ha sido postergada.

La jornada iniciará a las 17:00 h en el Monumento a la Revolución con actividades abiertas al público, para después avanzar en una caminata hacia el Ángel de la Independencia. La convocatoria es incluyente: pacientes, especialistas, familiares y ciudadanos podrán sumarse vistiendo de azul. “Es un movimiento mundial generado por los propios pacientes que llevan décadas esperando que la ciencia avance y no ha sucedido”, subrayó Gruener. A su juicio, uno de los principales obstáculos ha sido la falta de recursos destinados a la investigación de estas enfermedades.

A lo largo de su proceso fílmico, el realizador también ha explorado un concepto central: la esperanza. “El propósito ha sido acompañar… y entender qué es esa fuerza que mueve a las personas incluso en las situaciones más difíciles”, señaló. De ahí que defina su trabajo dentro de un nuevo enfoque al que llama “género medicine”.

México se suma así a una red global que busca visibilizar una problemática creciente. Para Gruener, el impacto del cine puede ser determinante: “Si de esto surge algo que pueda ayudar a otros, es magnífico”.

Como cierre de este proceso, Daniel Gruener subrayó que Champion of Hope es el resultado de más de ocho años de trabajo, en los que ha recorrido varios países acompañando a pacientes y especialistas en la búsqueda de respuestas.

A partir de esta experiencia, el cineasta ha comenzado a perfilar un nuevo enfoque al que denomina “género medicine”, un formato que prioriza el acompañamiento humano por encima de la narrativa tradicional. Además, adelantó que ya desarrolla otros proyectos dentro de esta línea, incluyendo un documental en etapa de posproducción sobre el no consentimiento digital, así como dos historias de ficción cuyos guiones están prácticamente listos, con miras a levantar producción una vez concluya este ciclo.