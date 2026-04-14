¿Quién es Louis Partridge? El actor de 22 años que suena para convertirse en el nuevo James Bond

La elección del sucesor de Daniel Craig como James Bond sigue siendo el mayor enigma de Amazon MGM Studios. Aunque nombres como Aaron Taylor Johnson han liderado las apuestas, un nuevo contendiente se une a la conversación, Louis Partridge.

Según un reporte de Variety, el actor londinense de 22 años es uno de los candidatos más fuertes, lo que marcaría un cambio radical al convertirlo en el 007 más joven de la historia.

El objetivo del estudio es fichar a un actor joven y no tan conocido para construir una saga de larga duración, lo que permitiría que el personaje crezca junto al intérprete durante años.

Entre los candidatos junto a Callum Turner, Jacob Elordi y Harris Dickinson ı Foto: Redes sociales

De concretarse su participación, Louis Partridge superaría un récord histórico que actualmente ostenta George Lazenby, quien se mantiene como el Bond más joven tras debutar con 29 años en 1969.

Esto marcaría un contraste evidente con otros protagonistas de la franquicia, como Roger Moore, que inició su etapa a los 42 años, o Daniel Craig, quien comenzó su camino como el agente 007 a los 38 años.

La juventud de Partridge le otorga una ventaja competitiva frente a otros finalistas como Callum Turner, Jacob Elordi y Harris Dickinson, alineándose con los planes a largo plazo de la franquicia.

¿Quién es Louis Partridge?

Nacido en Londres, Partridge saltó a la fama como el Vizconde Tewkesbury en la saga Enola Holmes de Netflix.

Recientemente, consolidó su perfil en la serie House of Guinness, creada por Steven Knight. Casualmente, Knight es el encargado de escribir el guion de la próxima película de Bond, al haber trabajado con el joven actor, conoce su capacidad para liderar una producción de gran escala.

El futuro del agente 007

El reinicio de la franquicia está tomando forma con un equipo de lujo, Denis Villeneuve será el director y trabajará sobre el libreto de Knight.

El calendario previsto por Amazon MGM Studios establece que el proceso de selección para el nuevo protagonista concluirá a finales de 2026.

Posteriormente, se contempla que el rodaje de la producción inicie formalmente en 2027, una vez que Denis Villeneuve finalice sus compromisos actuales, permitiendo que el estreno oficial y el regreso de James Bond a la pantalla grande se lleven a cabo en 2028.

De ser seleccionado, el reto de Partridge será convencer a una audiencia acostumbrada a un Bond veterano. Sin embargo, su carisma y la dirección de Villeneuve prometen una era renovada que podría redefinir al espía para las nuevas generaciones.