¿Quién es Parris Goebel, la famosa coreógrafa de Justin Bieber, Beyoncé, Rihanna y Jennifer Lopez?

Parris Goebel es la fuerza creativa más dominante de la industria actual, una visionaria que ha logrado que la danza sea la protagonista absoluta, colaborando con los artistas más importantes de la generación.

Su estilo, cargado de poder e identidad, ha redefinido el empoderamiento femenino en el escenario, convirtiéndola en la aliada indispensable de los íconos globales.

Nacida en Auckland, Nueva Zelanda, en 1991, Parris lleva la herencia samoana, una influencia que se percibe en la fuerza y el ritmo tribal de sus movimientos.

Colaboración con Nike Dunk Low ı Foto: Redes sociales

A los 15 años, enfrentada a un sistema escolar que no comprendía su potencial, tomó la decisión radical de abandonar los estudios. Su padre, Brett Goebel, quien hasta hoy es su pilar y manager, la apoyó con una condición innegociable, debía profesionalizar su pasión al cien por ciento.

Así nació Polyswagg, un estilo propio que fusiona la robustez de las danzas polinesias con la agilidad del hip-hop.

Lo que comenzó como entrenamientos en un garaje familiar se transformó en The Palace Dance Studio, una academia que hoy es considerada la “Meca” del baile urbano, obligando a bailarines de todo el planeta a viajar hasta Nueva Zelanda para aprender su filosofía.

¿Qué coreografías ha hecho Parris Goebel?

El impacto de Parris Goebel se mide en momentos que marcaron la cultura pop, con momentos y videos que juntan millones de visualizaciones.

Sorry de Justin Bieber (2015): Este video hizo historia al convertirse en un fenómeno mundial sin que el cantante apareciera a cuadro. Todo el peso recayó en Parris y su grupo, The Royal Family , estableciendo el Polyswagg como el nuevo estándar visual de la década.

Abracadabra de Lady Gaga (2025): Su colaboración más reciente y comentada, logró unir el surrealismo oscuro de Gaga con la agresividad técnica del Polyswagg.

Rihanna, Savage X Fenty: Como directora de movimiento, Goebel ayudó a Rihanna a destruir los antiguos cánones de belleza de la lencería tradicional. Sus coreografías celebran la diversidad de cuerpos en esta marca mundial.

Super Bowl LIV de Jennifer Lopez y Shakira: Fue la arquitecta del show de medio tiempo, coordinando a cientos de personas y logrando que la transición entre dos superestrellas latinas fuera milimétrica y explosiva.

Con cada proyecto, desde el K-Pop con CL hasta los desafíos virales de Ciara, Parris Goebel demuestra que el baile no es un simple adorno, sino una herramienta que ha conquistado el mundo.